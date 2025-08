Official髭男dismが、新曲「らしさ」を配信リリースした。同曲は、9月19日に全国公開される劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌として書き下ろされた。『ひゃくえむ。』は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少で受賞した魚豊による連載デビュー作を原作としたアニメ作品。陸上競技の100メートル走に打ち込む若者たちの情熱と葛藤を描く物語で、松坂桃李が“才能型”のトガシ役、染谷将太が“努力型”の小宮役として声の出演を務める。

主題歌「らしさ」は、ボーカルの藤原聡が原作にインスパイアされて制作。ギターが牽引する疾走感あふれるバンドサウンドに、競争の中で苦悩しながらも進もうとする人々へのエールを込めた歌詞が乗せられている。あわせて、原作者・魚豊による描き下ろしジャケットイラストも公開された。「らしさ」の配信開始を記念し、各音楽ストリーミングサービスでの再生後にSNSでシェアした全員にアザージャケット画像をプレゼントするほか、抽選で劇場アニメ『ひゃくえむ。』の完成披露試写会やオリジナルドリンクボトルが当たるキャンペーンも実施される。応募期間は20日午後11時59分まで。Official髭男dismは、10月11日、12日に開業直後の新アリーナ『TOYOTA ARENA TOKYO』にて、こけら落としとなるワンマンライブ『Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO』を開催する。さらに、6月に開催された神奈川・日産スタジアム公演の模様を収録した『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』が、10月17日より全国の劇場で上映されることも決定。全国47都道府県での公開が予定されており、ライブの熱狂と感動をスクリーンで体験できる貴重な機会となる。