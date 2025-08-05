àÂð°û¤ßá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ªº£ÅÄÈþºù¡¢1¥«·î¤Ö¤êSNS¹¹¿·¤Ë¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µºÇ¹â¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¼«Âð¤Ç¥°¥Ó¤Ã!?
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¤·¡¢10Ëü¿Í¤¬¡Ö¥¤¥¤¤Í¡×¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Û¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹É½¾ð¤ä¡¢¾Ð´é¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥ÈÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¡¡Á´Éô¤Î¼Ì¿¿²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¤¤¿§¤ó¤Ê¤ß¤ª¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óËèÆü¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿Âô»³¸«¤Æ¤¹¤´¤¤¸µµ¤¤Ç¤¿¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤µºÇ¹â¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£