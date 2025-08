「I LOVE YOU MOMO」

韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは8月5日、自身のInstagramを更新。TWICEメンバーとのオフショットを公開し、鍛え抜かれた腹筋が際立つ姿を披露しました。モモさんは「LOLLAPALOOZA」とつづり、8枚の写真を投稿。現地時間8月2日にTWICEが出演した、アメリカ・シカゴの音楽フェス「ロラパルーザ」でのオフショットとみられます。ソロショットのほか、ジョンヨンさん、ナヨンさん、サナさんとの4ショットも含まれており、夏らしい大胆な肌見せの衣装を披露。引き締まった腹筋や背中が目を引きます。

「メンバー揃ってんの沼」

コメント欄では、「かわいすぎ天使」「ビジュやばいー」「最近ももりん投稿多いの嬉しすぎる」「TWICE大好き この4人最高」「最後の写真で全員殺しに来てるやん」など、日本のファンからの声のほか、「tan belle que eres(あなたはとても美しい)」「I LOVE YOU MOMO(モモ愛してるよ)」「My queen(私の女王様)」など、海外のファンからも絶賛の声が集まっています。たびたびオフショットを公開しているモモさん。7月21日には「This is for Seoul day1(これはソウルday1)」とつづり、6枚の写真を投稿しました。ステージ衣装に身を包んだTWICEメンバーや、モモさんのソロショットなどを披露し、ファンからは「TWICEメンバー揃ってんの沼」「MOMOりーん可愛いよー」「めっちゃかわいい」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)