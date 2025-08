「AMD Radeon Software Adrenalin 25.8.1」公開、4K YouTubeビデオ再生の性能低下を解消

米A MD は8月5日(現地時間)、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「A MD Radeon Software Adrenalin 25.8.1」を公開した。A MD Radeon RX 9060に対応する。「A MD Radeon Software Adrenalin 25.8.1」公開、 4K YouTube ビデオ再生の性能低下を解消いくつかの新タイトルに正式対応したほか、Unreal Engine 5版『VALORANT』に正式対応するドライバアップ デート 。FSR 4対応タイトルも増加したほか、Radeon RX 7700 XT向けWSL用ROCmに機能を追加。一般的なユースケースにおける複数の問題が解消されている。

○対応する新規ゲームタイトルMafia: The Old CountryMecha BREAKWUCHANG: Fallen FeathersValorant (Unreal Engine 5 release)Battlefield 6 Open BetaThe Alters F1 25○新しくA MD FSR 4に対応するタイトルCyberpunk 2077WUCHANG: Fallen FeathersMafia: The Old CountryArena Breakout: InfiniteGame of Thrones: KingsroadWreckfest 2 Lie s of P○修正された問題と改善点Chromeで 4K 解像度の YouTube 動画を再生すると、カクツキや想定よりも低いパフォーマンスが発生する場合があった問題。Radeon Anti-LagとInstant Replayを有効にした状態でMonster Hunter Wildsをプレイすると、断続的な アプリ ケーションク ラッシュ やドライバータイムアウトが発生する場合があった問題。Battlefield 2042をプレイすると、断続的な アプリ ケーションク ラッシュ が発生する場合があった問題。Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品でDragon Age: The Veilguardをプレイすると、断続的な アプリ ケーションク ラッシュ が発生する場合があった問題。一部のA MD グラフィックス製品でCall of Duty®: Warzone Season 03「Verdansk」マップをプレイしたときに発生したカクツキが改善された。RX 5000および6000シリーズグラフィックス製品でOculus Rift Sを使用すると、テクスチャの問題が発生する場合があった問題。○既知の不具合Radeon RX 6600シリーズグラフィックス製品で『Mafia: The Old Country』をプレイ中に、画面の破損が発生する場合がある。Radeon RX 7900シリーズグラフィックス製品で『The Last of Us Part II』をプレイ中に、断続的に アプリ ケーションク ラッシュ が発生する場合がある。Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『Call of Duty®: Black Ops 6』をプレイ中に、断続的に アプリ ケーションク ラッシュ が発生する場合がある。Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品でFSR 4を有効にした状態で『Wuchang: Fallen Feathers』をプレイ中に、断続的に アプリ ケーションク ラッシュ またはドライバータイムアウトが発生する場合がある。Ryzen AI 300シリーズやRyzen 7000シリーズなどの一部のA MD Ryzen プロセッサ ーで『FBC: Firebreak』をプレイ中に、断続的に アプリ ケーションク ラッシュ が発生する場合がある。Radeon RX 9070 シリーズ グラフィックス製品で NBA 2K26 を MyCareer モードでプレイしているときに、断続的な アプリ ケーション ク ラッシュ が発生する場合がある。