Mrs. GREEN APPLE“キリン 午後の紅茶”CMソング「夏の影」カバーアート公開！若井滉斗が撮り下ろした写真を使用
■8月6日以降も毎日21時にMVのティザーフォト、ティザームービーを順次公開！
Mrs. GREEN APPLEが8月11日に配信リリースする新曲「夏の影」のカバーアートが公開された。
2年連続での5ヵ月連続新曲リリースの5曲目となるこの曲は、“キリン 午後の紅茶”のCMソング。
ジャケットには、日本の夏を切り取った情感に富んだ写真が使用されているが、これはメンバーの若井滉斗（Gu）がカバーアートのために撮り下ろしたものが起用されている。
なお、ミセスは8月6日以降も毎日21時にMVのティザーフォト、ティザームービーを順次公開。MVは8月11日にプレミア公開される。
リリース情報
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DIGITAL ALBUM『10』
2025.07.08 ON SALE
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Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』
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DIGITAL SINGLE「Carrying Happiness」
2025.08.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「夏の影」
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/