SIRUP、「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」のライブ映像公開
SIRUPが、9月3日にリリースする3rdアルバム『OWARI DIARY』のBlu-ray Discに収録される映像「SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05」から「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」のライブ映像を公開した。
『OWARI DIARY』は、アートワークは前作アルバム「cure」や多くのSIRUPの映像作品を手がけてきたmaxillaが担当。収録曲は既にデジタルリリースされた「GAME OVER」（Prod. by Taka Perry）、「CHEESE CAKE feat. Zion.T」（Prod. by A.G.O）、「RENDEZVOUS feat. hard life」（Prod. by Taka Perry）、「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」（Prod. by Taka Perry）、「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」（Prod. by KM）の5曲の他、7月18日（金）に閉幕したNEXT LIFE TOUR 2025で披露された新曲「LOCATION」（Prod. by Taka Perry）、「INTO YOU」（Prod. by me-mai）、「PARADISE」（Prod. by Taka Perry）、「TOMORROW」（Prod. by Taka Perry）、「今夜」（Prod. by Yaffle）の他、未発表新曲「KIRA KIRA」を加えた全11曲を収録。Blu-ray盤には6月5日に行われた横浜公演＜NEXT LIFE TOUR 2025＞@ KT Zepp Yokohamaの公演の模様が収録される。
また、9月14日にはデビュー8周年記念ライブ＜8th Anniversary Live “DIARY”＞を開催する。本公演は最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心に、これまでSIRUPが音楽人生で出会った仲間とも言えるアーティストDaichi Yamamoto、iri、showmore、TENDRE、WILYWNKA、YonYonをゲストに迎え、一冊の日記のように、“これまで“の歩みと“これから“の未来を綴る、特別な一夜となるスペシャルな公演となっている。現在、チケット、グッズも販売中なので是非チェックして欲しい。
■3rdアルバム『OWARI DIARY』
2025年9月3日（水）発売
CD Link：https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY
[CD+Blu-ray] 初回生産限定盤（特殊仕様）
品番：RZCB-87181/B 価格：￥8,800（税込）
[CD] 初回生産限定盤（紙ジャケット仕様）
品番：RZCB-87182 価格：￥3,630（税込）
01. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu *水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソング
02. LOCATION
03. KIRA KIRA
04. GAME OVER
05. INTO YOU
06. CHEESE CAKE feat. Zion.T
07. PARADISE
08. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
09. RENDEZVOUS feat. hard life
10. TOMORROW
11. 今夜
[Blu-ray]
SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05
01. GAME OVER
02. LOCATION
03. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu
04. CHEESE CAKE feat. Zion.T
05. PARADISE
06. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto
07. INTO YOU
08. RENDEZVOUS feat. hard life
09. TOMORROW
10. Superpower
11. BE THE GROOVE
12. Need You Bad
13. Overnight
14. Rain
15. Pool
16. Journey
17. No Stress
18. LOOP
19. SWIM
20. GO!!
21. Do Well
22. 今夜
23. See You Again
■＜SIRUP 8th Anniversary Live 『DIARY』＞
［日程］2025年9月14日（日）
［開場／開演］16:00／17:00
［会場］横浜BUNTAI
［チケット］指定席 9,900円（税込）
［客演］Daichi Yamamoto / iri / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon *ABC順
チケットに関して：https://x.gd/w9XyZK
グッズ情報：https://x.gd/No7WX
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