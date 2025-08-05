SIRUPが、9月3日にリリースする3rdアルバム『OWARI DIARY』のBlu-ray Discに収録される映像「SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05」から「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」のライブ映像を公開した。

◆SIRUP 動画

『OWARI DIARY』は、アートワークは前作アルバム「cure」や多くのSIRUPの映像作品を手がけてきたmaxillaが担当。収録曲は既にデジタルリリースされた「GAME OVER」（Prod. by Taka Perry）、「CHEESE CAKE feat. Zion.T」（Prod. by A.G.O）、「RENDEZVOUS feat. hard life」（Prod. by Taka Perry）、「UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu」（Prod. by Taka Perry）、「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」（Prod. by KM）の5曲の他、7月18日（金）に閉幕したNEXT LIFE TOUR 2025で披露された新曲「LOCATION」（Prod. by Taka Perry）、「INTO YOU」（Prod. by me-mai）、「PARADISE」（Prod. by Taka Perry）、「TOMORROW」（Prod. by Taka Perry）、「今夜」（Prod. by Yaffle）の他、未発表新曲「KIRA KIRA」を加えた全11曲を収録。Blu-ray盤には6月5日に行われた横浜公演＜NEXT LIFE TOUR 2025＞@ KT Zepp Yokohamaの公演の模様が収録される。

また、9月14日にはデビュー8周年記念ライブ＜8th Anniversary Live “DIARY”＞を開催する。本公演は最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心に、これまでSIRUPが音楽人生で出会った仲間とも言えるアーティストDaichi Yamamoto、iri、showmore、TENDRE、WILYWNKA、YonYonをゲストに迎え、一冊の日記のように、“これまで“の歩みと“これから“の未来を綴る、特別な一夜となるスペシャルな公演となっている。現在、チケット、グッズも販売中なので是非チェックして欲しい。

■3rdアルバム『OWARI DIARY』

2025年9月3日（水）発売

CD Link：https://asab.lnk.to/SIRUP_OWARIDIARY [CD+Blu-ray] 初回生産限定盤（特殊仕様）

品番：RZCB-87181/B 価格：￥8,800（税込）

[CD] 初回生産限定盤（紙ジャケット仕様）

品番：RZCB-87182 価格：￥3,630（税込）

01. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu *水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソング

02. LOCATION

03. KIRA KIRA

04. GAME OVER

05. INTO YOU

06. CHEESE CAKE feat. Zion.T

07. PARADISE

08. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto

09. RENDEZVOUS feat. hard life

10. TOMORROW

11. 今夜



[Blu-ray]

SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.05

01. GAME OVER

02. LOCATION

03. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu

04. CHEESE CAKE feat. Zion.T

05. PARADISE

06. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto

07. INTO YOU

08. RENDEZVOUS feat. hard life

09. TOMORROW

10. Superpower

11. BE THE GROOVE

12. Need You Bad

13. Overnight

14. Rain

15. Pool

16. Journey

17. No Stress

18. LOOP

19. SWIM

20. GO!!

21. Do Well

22. 今夜

23. See You Again

[CD]01. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu *水橋保寿堂製薬「トーンアップUV 薬用メラプロテクト」CMソング02. LOCATION03. KIRA KIRA04. GAME OVER05. INTO YOU06. CHEESE CAKE feat. Zion.T07. PARADISE08. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto09. RENDEZVOUS feat. hard life10. TOMORROW11. 今夜[Blu-ray]SIRUP「NEXT LIFE TOUR 2025」@ KT Zepp Yokohama 2025.06.0501. GAME OVER02. LOCATION03. UNDERCOVER feat. Ayumu Imazu04. CHEESE CAKE feat. Zion.T05. PARADISE06. OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto07. INTO YOU08. RENDEZVOUS feat. hard life09. TOMORROW10. Superpower11. BE THE GROOVE12. Need You Bad13. Overnight14. Rain15. Pool16. Journey17. No Stress18. LOOP19. SWIM20. GO!!21. Do Well22. 今夜23. See You Again

■＜SIRUP 8th Anniversary Live 『DIARY』＞ ［日程］2025年9月14日（日）

［開場／開演］16:00／17:00

［会場］横浜BUNTAI

［チケット］指定席 9,900円（税込）

［客演］Daichi Yamamoto / iri / showmore / TENDRE / WILYWNKA / YonYon *ABC順 チケットに関して：https://x.gd/w9XyZK

グッズ情報：https://x.gd/No7WX