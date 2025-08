米国のスターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナル(東京都港区)が、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」と「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」を、9月9日から発売します。

シーンを選ばない心地よい味わいと後味

同商品は、“まるでカフェにいるような心地よい気分と味わい”を楽しめる450ミリリットルのペットボトル入りコーヒー飲料です。深煎りにローストしたコーヒーの飲みごたえある味わいと、持ち歩きやすいスリムな形状となっています。

「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック」は、日本のスターバックスRTD(チルドカップやペットボトル、缶入りの飲料)用に厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒーです。深めにローストすることで、カラメルを感じさせる深みある香りや、シーンを選ばない心地よい味わい、後味となっています。

「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」は、深めにローストしたコーヒー豆に、ミルクの甘さを重ね合わせた一品で、口当たりがよく満足感のある味わいに仕上げられています。

また、両商品のパッケージには、カフェのウォールアートから着想を得た明るく色彩豊かなラベルに、同社のブランドを象徴するグリーンのベルトとロゴが描かれています。同社は「気軽に手に取れるスリムな形状に、親しみやすい彩り豊かなラベルデザインが、いつでもどこでも寄り添い“今日を彩る味わい”を感じさせるパッケージです」とコメントしています。

内容量は450ml。価格は「スターバックス COFFEE OF THE DAY」が180円、「スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ」が190円です(いずれも税別)。全国で販売されます。