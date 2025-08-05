ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À(5Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)

ºå¿À¤Ï8²ó¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£

7²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëºå¿À¤Ï8²ó¡¢ÃæÆü¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¶¶ËÜÐÒ¼ùÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£
ÀèÆ¬¤ÎÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦º´Æ£Áª¼ê¡£º£µ¨ËÉ¸æÎ¨0.98¤Î¶¶ËÜÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃåÃÆ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÆÈÁö¤Î28¹æ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î°ìÂÇ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸×¤Î4ÈÖ¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¼çË¤º´Æ£µ±ÌÀ¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£