¡Úºå¿À¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¸×¤Î4ÈÖ¡×º´Æ£µ±ÌÀ¤¬°ìÂÇµÕÅ¾¤Î28¹æ3¥é¥ó¡¡ËÉ¸æÎ¨0.98¤Î¶¶ËÜÐÒ¼ù¤«¤é³Î¿®¤Î°ì¿¶¤ê
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À(5Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤Ï8²ó¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëºå¿À¤Ï8²ó¡¢ÃæÆü¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¶¶ËÜÐÒ¼ùÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¡£
ÀèÆ¬¤ÎÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦º´Æ£Áª¼ê¡£º£µ¨ËÉ¸æÎ¨0.98¤Î¶¶ËÜÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃåÃÆ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÁö¤Î28¹æ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£