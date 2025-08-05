21:30
カナダ国際商品貿易（6月）
予想　-59.0億カナダドル　前回　-58.6億カナダドル

米貿易収支（6月）
予想　-620.0億ドル　前回　-715.0億ドル

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.6　前回　54.6（コンポジットPMI・確報値)

23:00
米ISM非製造業景気指数（7月）
予想　51.5　前回　50.8

6日
2:00　米3年債入札（580億ドル）

米主要企業決算
ファイザー、キャタピラー、アムジェン、AMD、スナップ、スーパーマイクロコンピューター

※予定は変更されることがあります。