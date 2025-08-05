ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際商品貿易（6月）
予想 -59.0億カナダドル 前回 -58.6億カナダドル
米貿易収支（6月）
予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（7月）
予想 51.5 前回 50.8
6日
2:00 米3年債入札（580億ドル）
米主要企業決算
ファイザー、キャタピラー、アムジェン、AMD、スナップ、スーパーマイクロコンピューター
※予定は変更されることがあります。
カナダ国際商品貿易（6月）
予想 -59.0億カナダドル 前回 -58.6億カナダドル
米貿易収支（6月）
予想 -620.0億ドル 前回 -715.0億ドル
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想 55.2 前回 55.2（非製造業PMI・確報値)
予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)
23:00
米ISM非製造業景気指数（7月）
予想 51.5 前回 50.8
6日
2:00 米3年債入札（580億ドル）
米主要企業決算
ファイザー、キャタピラー、アムジェン、AMD、スナップ、スーパーマイクロコンピューター
※予定は変更されることがあります。