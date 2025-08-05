·²ÇÏ¡¦°ËÀªºê»Ô41.8¡î¤Ç¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¡ª40¡îÄ¶¤¨¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¹âµé¤«¤É¹¤ËÂç¹ÔÎó¡ª¤µ¤é¤Ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼èºà¡ÖÌÔ½ëÆü¼êÅö¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
µ¼Ô
¡ÖÆüËÜ°ì½ë¤¤³¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¤¹¡£¸á¸å3»þ¤ò¤¹¤®¤¿¸½ºß¤â¤¢¤Á¤é¤Îµ¤²¹·×41¡î¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦ÆüËÜ°ì½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¡£41.8¡î¤ò´ÑÂ¬¡£¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¡¢1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÍÀ¸»Ô¤Ç¤â41.2¡î¤ÈºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¡£Á°¶¶»Ô¤â40¡î¤òÄ¶¤¨¡¢Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¡Ä
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³°¤Ë½Ð¤¿´¶¤¸¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç¤â41.4¡î¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë44ÅÔÉÜ¸©45ÃÏ°è¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤âÄ«¤«¤é35¡î¤òÄ¶¤¨¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ë¡£°ìÊý¡¢È¬²¦»Ò¤Ç¤Ï¡Ä
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö»ÔÆâ¤Îµ¤²¹¤¬40¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
40.3¡î¤È»Ë¾å½é¤Î40¡îÄ¶¤¨¡£2020Ç¯8·î¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿39.3¡î¤ò¾å²ó¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ºÐ»ù¤òÏ¢¤ì¤¿Êì¿Æ
¡Ö¡ÊÍ·¶ñ¤¬¡Ë¤ä¤±¤É¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î½ë¤µ¤Ç¡¢´í¸±¤¹¤®¤ÆÍ·¤Ð¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë½ë¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÄÇß»Ô¤Ç¤â40.4¡î¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç40¡î°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï14ÃÏÅÀ¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð
¡Ö³°¤Ï½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤º¤é¤Ã¤ÈÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ë¤Ï´À¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤¬¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Î¿Í¤â¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¿´°Â¤é¤°¤«¤É¹¡ª¸µÏÂ¿©ÎÁÍý¿Í¤¬ºî¤ë¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎµáÈî¤È¼«²ÈÀ½¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¤¤ÊÊ´¤ò»È¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ1760±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Íè¤ëÁ°¤Ï¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁ´Á³¤³¤ì¤¯¤é¤¤Ê§¤¨¤ë¡×
¡Ö¤³¤Î¡Ê¤«¤É¹¤Î¡ËÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Þ¤äÀìÌçÅ¹¤Î¤«¤É¹¤Ï1000±ßÄ¶¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¡£Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥éÅìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥á¥í¥ó100¡ó¤ÎÉ¹¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤É¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢6050±ß¡ª
¡Ö¥á¥í¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÌ£¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯²Æ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¹âµé¤«¤É¹¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂ¾¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¾¦ÉÊ¤â¡£130¥¥í°Ê¾å¤¢¤ëÉ¹¤ÎÃì¤«¤é¤ï¤º¤«12¥¥íÄø¤·¤«¤Ê¤¤ÉÔ½ãÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÉ¹¡£¤³¤ì¤òµíÆù¤Î´õ¾¯Éô°Ì¤«¤éÌ¾Á°¤ò¤È¤ê¡¢¡ÈÉ¹¤Î¥·¥ã¥È¡¼¥Ö¥ê¥¢¥ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤â¤¤¤¤¤ªÃÍÃÊ¤¬¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Ê¡¢1ÇÕ800±ß¡£
¡ÖÉ¹¤¬¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°Â¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤â¤½¤ÎÂÐºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¸á¸å2»þ¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ä¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂçË»¤·¡£
¥¤¥ª¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡ÎëÌÚ·òÅÍ¤µ¤ó
¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÅàÉÊ¤â¡ÊÃíÊ¸¡ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÌÔ½ëÆü¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ûÍ×¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡ÎëÌÚ·òÅÍ¤µ¤ó
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¤Ê¤¿¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇÛÃ£¡£¤³¤Á¤é¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤«¤éÇÛÃ£Ã´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ª¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡ÎëÌÚ·òÅÍ¤µ¤ó
¡Ö¡ØÌÔ½ëÆü¼êÅö¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×
ËÜ¼Ò¤ÎÃÏ°è¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê1Æü1000±ß¤Î¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡ÎëÌÚ·òÅÍ¤µ¤ó
¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¿©»ö¤ò¡ÊÌÔ½ëÆü¼êÅö¤Ç¡Ëí´í°¤Ê¤¯¹ØÆþ¤·¤ÆÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡×
Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥¡¥óÉÕ¤ºî¶ÈÃå¡×¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¡£¤³¤¦¤·¤¿Ç®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨²½¤â¿Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¡ÎëÌÚ·òÅÍ¤µ¤ó
¡Ö°ÊÁ°¤Ï°ì·ïÇÛÃ£¤·¤Æ¡¢´À¤¬°ú¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼¡¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î½ê¤ØÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Èºî¶È¸úÎ¨¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×
°ìÊý¡¢ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â3Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¡º´Æ£Âó Éû¼ÒÄ¹
¡ÖÇ®Ãæ¾É¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤¬33¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢½ë¤¹¤®¤ëÆü¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ªÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤¬33¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡¡º´Æ£Âó Éû¼ÒÄ¹
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï13Ì¾¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¡¢ÂçÂÎ¼Ò°÷¤Î6³ä¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
40¡îÄ¶¤¨¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤¤ç¤¦¤Î´ØÅìÃÏÊý¡¢²áµîºÇÂ¿6³ä¤Î¼Ò°÷¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷
¡ÖÍè¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¼Ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤Ä¤Ä»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢²¸·Ã¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×