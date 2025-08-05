¶ÚÆù¼«Ëý·Ý¿Í¤Ë´°¾¡¤ÇÏÃÂê¡Ä¥Þ¥Ã¥Á¥çã·Æ£¿µÂÀÏº¥¢¥Êà¥³¡¼¥é²ò¶Øá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖCM¤«¤È¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡Á¡×
¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥³¡¼¥é¤ò
¡¡à¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Êá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢TBSã·Æ£¿µÂÀÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¥³¡¼¥é²ò¶Øá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅÚÍË¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÅü¼Á¤¢¤ê¥³¡¼¥é²ò¶Ø¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤éËöÃ¼¤Þ¤ÇÀ÷¤ßÅÏ¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¥³¡¼¥é¤ò°û¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡Ö¸½ºß¤ÏZERO¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¡¼¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖCM¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¥¢¥Ê¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¦¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤Éà¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼á¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Àè·îÊüÁ÷¤ÎÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¡¢Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥´¤Ê¤É¡¢¶ÚÆù¼«Ëý·Ý¿Í¤Ë·ü¿âÂÐ·è¤Ç´°¾¡¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£