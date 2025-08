New Album『Bouquet』

2025/8/6(水)Release

各種販売サイト:https://avex.lnk.to/pkg_bouquet

各種配信サイト:https://avex.lnk.to/bouquet

【商品形態(全3形態)】

[A] AL+DVD

品番:RZCD-67354/B

価格:¥11,000(税込)

初回仕様:初回スリーブ仕様

[B] AL+Blu-ray Disc

品番:RZCD-67355/B

価格:¥11,000(税込)

初回仕様:初回スリーブ仕様

[C] AL

品番:RZCD-67356

価格:¥4,730(税込)

・初回限定盤封入特典

[A]:100ページフォトブック

[B]:100ページフォトブック

【収録内容】

[CD(全3形態共通)]

Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)PossibleSmoky Town Rain運命今夜はブギー・バック feat. eill / prod. Shin SakiuraDance the life awayサクライロtenkiame朝日のように、夢を見て

-Bounus Track-

10.Pray -for Bouquet- feat. Shinya Kiyozuka

[DVD・Blu-ray]

・Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)(Music Video)

・Smoky Town Rain (Music Video)

・運命

・今夜はブギー・バッグ feat. eill prod. Shin Sakiura (Music Video)

・今夜はブギー・バッグ “THE LAST CONCERT of KATAYOSE’s twenties” (in Misono Universe)

・朝日のように、夢を見て (Music Video)

-Extra Live Video-

・今夜はブギー・バッグ feat. eill prod. Shin Sakiura (GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0” BONUS STAGE COUNTDOWN PARTY)