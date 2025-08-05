KOTORI、EP『TSUBASA』より「魔法」「SKY」2曲入りの7インチシングルレコード盤リリース決定
KOTORIが、7月にリリースした現体制初のEP『TSUBASA』より、「魔法」「SKY」2曲入りの7インチシングルレコード盤を発売することを発表した。
本作は、8月8日よりスタートする全国ワンマンライブツアー＜“GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞の会場限定にて販売される。各会場無くなり次第終了となるので、是非早めにチェックしてほしい。
＜“GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞は、8月8日の越谷公演を皮切りに、全国10都市をまわり、ツアーファイナルは9月22日に東京・キネマ倶楽部にて開催。既にソールドアウトしている会場も続出している。さらに、ツアーグッズのラインナップも発表されたので、合わせてチェックしていただきたい。
◾️7インチシングルレコード「魔法/SKY - Single」
2025年8月8日（金）リリース
2,200円（税込）/ BRKA-00005
＜“GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞会場限定販売
収録曲：
・Side A - 魔法
・Side B - SKY
◾️最新EP『TSUBASA』
2025年7月2日（水）リリース
2,200円（税込）/ PCCA-06396
[SONG LIST]
01. Ghost
02. 魔法
03. seed
04. ハッピーエンド
05. Bluemoment
06. SKY
▼KOTORI『TSUBASA』配信リンク
http://lnk.to/KOTORI__TSUBASA_digital
▼KOTORI『TSUBASA』CD購入
http://lnk.to/KOTORI__TSUBASA_cd
▼KOTORI『TSUBASA』アルバム特設サイト
https://kotori.ponycanyon.co.jp/tsubasa
◾️＜TORI ROCK FESTIVAL 2025＞
開催日程：2025年11月1日（土）
会場：東京・豊洲PIT
開場：11時30分
開演：12時30分
出演：KOTORIほか後日出演アーティスト詳細発表
チケット（ドリンク代別）：ADV 6,900円 / DOOR 7,500円
◾️＜KOTORI pre. “GIVE YOU TSUBASA” TOUR＞
08月08日（金）＠埼玉・越谷EASYGOINGS（18時開場 / 19時開演 ）[SOLD OUT]
08月20日（水）＠愛知・名古屋CLUB QUATTRO（18時開場 / 19時開演 ）[SOLD OUT]
08月22日（金）＠福岡・BEAT STATION（18時開場 / 19時開演 ）
08月27日（水）＠大阪・梅田CLUB QUATTRO（18時開場 / 19時開演 ）
08月31日（日）＠香川・高松DIME（17時15分開場 / 18時開演 ）
09月01日（月）＠広島・SECOND CRUTCH（18時30分開場 / 19時開演 ）
09月07日（日）＠宮城・仙台MACANA（17時30分開場 / 18時開演 ）[SOLD OUT]
09月08日（月）＠新潟・CLUB RIVERST（18時30分開場 / 19時開演 ）[SOLD OUT]
09月13日（土）＠北海道・BESSIE HALL（17時30分開場 / 18時開演 ）[SOLD OUT]
09月22日（月）＠東京・キネマ倶楽部（18時開場 / 19時開演 ）[SOLD OUT]
一般発売中
チケット受付URL： https://w.pia.jp/t/kotori-tour2025/
◾️イベント出演
＜Sammy presents NEW HORIZON FEST＞
8月2日（土）＠千葉・幕張メッセ 国際展⽰場 9-11ホール
＜サウンドクリエーターpre.「平成デモクラシック」＞
8月3日（日）＠大阪・大和大学内 大和アリーナ
＜Sky Jamboree 2025 〜one pray in nagasaki〜＞
8月24日（日） ＠長崎・長崎市 稲佐山公園野外ステージ
＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞
9月20日（土）＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋
＜DElicious BUns FESTIVAL2025＞
10月11日（土）＠愛知・愛知県常滑市りんくうビーチ
＜TOKYO ISLAND 2025＞
10月12日（日）＠東京・海の森公園
＜GALAXY PARK＞
10月19日（日）＠大阪・大阪城ホール
＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
10月25日（土）＠大阪・泉大津フェニックス
関連リンク
◆KOTORI オフィシャルサイト
◆KOTORI オフィシャルX
◆KOTORI オフィシャルInstagram
◆KOTORI オフィシャルYouTubeチャンネル