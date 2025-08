前回のVol.028では、素晴らしいボーカリゼーションを聴かせる2組のアーティストの作品を通して、アレンジやレコーディングにおける発想の豊かさや固定観念にとらわれない技術の応用、そしてボーカルの技術の話にまで、非常に知見に溢れた話となった。今回もその流れを受け、素晴らしい歌声を聞かせるソロアーティストとバンドの2組を取り上げたい。

引き続きお話のナビゲーターはTuneCore Japanの野邊拓実、進行役は烏丸哲也(BARKS)である。

──今からちょうど5年ほど前になりますが、重盛さと美がYouTubeに公開した「重盛さと美 feat.友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE」は、ちょっとした社会現象になりましたよね。驚くほどのラップスキルと超絶キュートなビジュアルに撃ち抜かれたというか、抜き打ちのような突然の公開だったので「めちゃかっこいい」「かわいすぎる」と大きな話題になったものでした。

──それに触発されて、芸人からタレントさん、モデルやインフルエンサーに至るまで非常に多くの人が、TERIYAKI BOYZの「TOKYO DRIFT」をフリースタイルでカバーしまくるというバズが起きたわけですが、重盛さと美フォロワー的な正統派直系アーティストって意外と出てこないなあと思っていたんですが、そんな時にEeveeを発見しました。

──ラップ、超絶上手くないですか?瀧澤彩夏からEevee(イーヴィー)と名前を変え活動している方ですが、小学5年生からサンミュージックに所属してアーティスト活動を磨き続け、ステージキャリアも長いんです。でも「重盛さと美 feat.友達 TOKYO DRIFT FREESTYLE」が世に出る前からラップの世界に身を置いて活動していたことを考えると、このスタイルは私がオリジンだという強い思いもあるのではないかと想像したりもして。

野邊拓実(TuneCore Japan):こういうヒップホップ音楽に対してネイティブな人なんだろうなってすごく感じます。ヒップホップ〜ラップって当然「リリックが大事」なことは大前提としてありますけど、バンドマン目線でボーカル表現というテクニカルな側面でみると、すごいリズムに特化した技術だとも思うんですよね。音のはめ方…最適な言葉をどう当てはめられるかという、これは超難しい世界。Eeveeさんの楽曲も、譜割りの細かさったらないですよね。そこがめちゃめちゃ気持ちいい。言葉のハマり方がすごい綺麗でカッコよくて、初めてエイフェックス・ツインを聴いた時の、あのリズムの詰め込まれた凄さとかっこよさみたいな感覚を思い起こしました。

──上手いラップは、理屈抜きに気持ちいいですからね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そういうテクニカルな楽しみ方もできますよね。それにEeveeさんにはうっすらダークな雰囲気の中でやっているヒップホップにルーツを持っている感じがします。「世の中で流行っているからこういうのをやっている」的な、軽薄な匂いは一切感じない。

Eevee

──ラップに限った話ではないですが、自分のスピリットを乗せるのは当たり前としても、女性じゃないと作り得ない魅力のエリアってあると思うんです。表現したいことに没頭することで、キュートさやチャーミングさがこぼれ出てしまうという罠(笑)のことなんですが、自分の魅力と武器全てを表現に傾けることって、すごくピュアな音楽表現だと思うんですよね。もちろん男性にもそういう側面はあると思いますけど。

野邊拓実(TuneCore Japan):そもそもヒップホップって、誰かに対して自分の主張を伝えるということにすごく重きが置かれたカルチャーだと思うので、そういう意味でも、女性だからこそ受けてしまう抑圧や外部からの締め付けのようなものが根源にあったりしますよね。最近女性ラッパーがどんどん出てきているのも時代だなと思います。

──そうですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そういう意味では、男女関係なく抑圧を感じている人たちが言葉にする手段としてヒップホップがあるし、それを聴いた人もそれに共感して「自分だけじゃないんだな」と共鳴するカルチャーだとも思うので、精神性としてはパンクにも近いよなって思います。だから、例えば日本がめちゃくちゃ景気が良くなって国民幸福度が上がっていくと、もしかしたらヒップホップって衰退していくのかもしれないとか思ったり。

──良くも悪くもそれはなさそうだなあ…。

野邊拓実(TuneCore Japan):そういう意味では、Eeveeの作品にはすごく「今」を感じてます。もっと景気が悪くなったりして、もっとアグレッション強めなものが出てきたりするかもしれない。

──元々、アーティストというのは、自分のアイデンティティを模索し立ち位置を見つけ、それを表現し答え合わせをしながら自身を見つめ直すような存在だとも思うんですね。そういう点でも、もうひとつ紹介したいアーティストがいまして、アイソレというバンドなんですが。

──音を聴くと、ポルカドットスティングレイとかTHE ORAL CIGARETTESあたりを思い起こしたりもして、平成から令和にかけての王道J-ROCKと思うんですが、全員が女性なんですよ。意外じゃないですか?2025年活動開始なのでまだ半年経ったか経たないかというバンドなんですけど、全員女性となると「せっかく女性なんだから」というバイアスがかかりがちでしょ?そういう匂いが全くしないところに魅力を感じて、これからどうなっていくのかっていう楽しみがあるんです。

野邊拓実(TuneCore Japan):いわゆるロキノン系と言われるような、KANA-BOONとかフレデリックとか、2010年代のギターロックをすごく感じました。このサビの感じとかは、ちょっと後期の残響系というか、cinema staffとか9mm Parabellum Bulletとか、あの辺りの感じもありますね。

──ありますね。多分そこが影響を受けた時代なのかな。

野邊拓実(TuneCore Japan):これは僕の妄想話ですけど(笑)、メンバーは若いようなので、彼女たちのお父さんお母さんがそのあたりのJ-ROCKどっぷり世代だったんじゃないかな…みたいな。家でかかっていたり、お父さんから教えてもらったやつがそれだったりで、親や家庭の音楽に影響を受けた子たちが今20歳ぐらいになって音楽をやっていると、このようなJ-ROCKネイティブなものが出来上がるんじゃないかなって思います。

──確かにそうかもしれない。

アイソレ

野邊拓実(TuneCore Japan):KANA-BOONが『NARUTO-ナルト-』主題歌を担当して10年以上経ちますから、それに影響を受けたネクスト・ジェネレーションが音楽を演る世代になった。醸成され綿々と続くカルチャーになってきていますね。

──ですね。中学生の時に聴いた子たちが大学を卒業する頃ですから。

野邊拓実(TuneCore Japan):J-ROCKの魂はちゃんと生きているんだって感じます。このアイソレの「フライトコード」が1stシングルみたいなので、この後どういう展開を見せていくのかは分からないけど、楽しみですね。もしかしたらもう1人メンバーが増えたりするかもしれないし、あるいは、ギターロックから離れてエレクトロっぽい音が入ってきてガールズバンド版サカナクションみたいなものになっていったりするかもしれないし。

──ガールズバンド版マキシマム ザ ホルモンのような花冷え。が誕生したみたいに、今までいなかったタイプの女性バンドがどんどん生まれてくる時代になったのかもしれません。

野邊拓実(TuneCore Japan):ですね。これまでガールズバンドって「ガールズバンド」というカテゴリに入れられていたというか、そういう捉えられ方をなされていたのが、これからは本当にフラットに当たり前になっていくと思いますし、それは本当にいいことだと思います。

──ガールズバンドって言葉自体もなくなりますね。だってボーイズバンドなんて言葉は最初からないんだもん。

野邊拓実(TuneCore Japan):もちろん、その「ガールズバンド」であることを前面に押し出して「ガールズバンドです。ガールズで売っていきます」みたいなやり方も僕は全然ありだとは思っているんですけど、そこだけを推すのは多分すごく選択肢を狭めているし、カルチャー/音楽/文化全体の選択肢を狭めちゃうと思いますからね。

──アイソレの今後にも期待ですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):本人たちのプロフィールもすごく短いので、自分たちをどう捉えているのかわからないですけど、少なくともプロフィール文の中にガールズバンドという言葉が入ってないっていうところには、時代を感じるというか、いい流れが来てるんだなって感じます。メンタリティを基に音を作っていった時に、男女で出てくるものが違うということはあり得ると思うんですけれども、それは別に性別に限った話でもないですから、これからに期待したいです。

Eevee

小学5年生で芸能プロダクションへ研修生として所属、中学2年生で無事デビューを果たし国内のフェスや海外のイベントにも出演。 19歳で退所しラップの世界へ。 幼い頃からステージに立ち続け、大手事務所で培った経験やスキル、そして磨きのかかった表現力、魂のこもるステージは観る者の心を動かす。 ダンス、歌、ラップ、アクロバット。型にとらわれない独自のスタイルを貫き続ける。 2025年2月、アーティストとしての瀧澤彩夏の音楽表現をより広範囲に進化させるためにEeveeとして活動開始。

https://www.tunecore.co.jp/artists/Eevee_

アイソレ

切り拓くオルタナ。 ゐろは苹果を中心に2025年活動開始。

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=975112

