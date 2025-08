Soalaが、最新EP『To my 17』収録の新曲「自分勝手」のMVが本日公開された。

「自分勝手」MVは、四季を通して変化するふたりの関係と、届かぬ想いを描いた物語。季節の移ろいに呼応するように、水槽の中の景色も少しずつ色を変えていく映像世界に仕上がっているとのこと。また、その中に閉じ込められ、声を届けられない“人魚姫”のようなSoalaの姿にも注目して欲しい。

「自分勝手」は現在、MBS系で放送中のドラマイズム『極道上司に愛されたら』OP主題歌を務めている。極道上司との”キケンと隣り合わせ⁉”なドラマのストーリー展開で、この夏、一番じれったくてムズムズする“むずキュン”ラブストーリーを、Soalaの歌声でさらに盛り立てている。

また最新EP『To my 17』は、先日開催された<LIVE『Soala ONE MAN LIVE 2025 〜To my 17〜』>のタイトルを冠した全5曲収録の作品!表題曲「To my 17」は、Soalaとして活動を始めた17歳の頃の自分とも照らし合わせ、今までのSoalaが歩んできた道、これからのSoalaが歩んでいく道の中で、今のSoalaの伝えたい想いが詰め込められているという。また、ワンマンライブでも初披露された珠玉の恋愛ソング「嫌いになりたい」、同世代女子の気持ちを歌った「D.I.E.T」や、思わず胸がキュンキュンしてしまう「運命のヒト」、相手に言えなかった不満や抱えていた不安や気持ちを感情的に描いた「自分勝手」など、この5曲それぞれにSoalaの魅力が溢れる作品となっているとのこと。

なおSoalaが、秋に初の全国ツアー<Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜>の開催を控えている。

■EP『To my 17』

配信中:https://Soala.lnk.to/tomy17

M1 自分勝手

M2 To my 17

M3 嫌いになりたい

M4 運命のヒト

M5 D.I.E.T ◾️ドラマイズム『極道上司に愛されたら』

幸せな家庭に憧れを持つ真琴は、ワガママで自分勝手な恋人・勇人に振り回されながらも献身的に尽くし、

同棲生活3年目を迎えていた。ある時、彼が職場の後輩・川谷と浮気していたことを知り、別れを告げるが、

同時に住む家を失ってしまうことに…。そんな真琴に手を差し伸べたのは、冷徹が故に社内で「極道上司」と呼ばれている部長の小田切だった。新居が見つかるまでの間、小田切の家で同居することになった真琴。だが小田切の見せる顔は予想外に甘く真琴を翻弄する。しかし、彼には極道の若頭という隠された顔があり……”キケンと隣り合わせ⁉”な展開にドキドキ、むずむず・・・ 素性を隠した冷徹上司×心に傷を負った部下。この夏、一番じれったくてムズムズする“むずキュン”ラブストーリー!❤ 出演:戸塚祥太(A.B.C-Z) 紺野彩夏 中村嶺亜(KEY TO LIT) 星乃夢奈 赤澤遼太郎 朝日ななみ 堀家一希 山粼光 / 柾木玲弥 山田キヌヲ

監督:柴田啓佑、酒見アキモリ

脚本:富安美尋、松下沙彩

制作プロダクション:メディアプルポ

製作:「極道上司に愛されたら」製作委員会・MBS

OP主題歌:Soala「自分勝手」

放送情報

ドラマイズム「極道上司に愛されたら」

2025 年 7月 22 日(火)初回放送スタート

MBS :7月 22 日(火)より毎週火曜 24:59〜

TBS :7月 22 日(火)より毎週火曜 25:28〜

配信

TBS放送後、TVerやMBS 動画イズムで見逃し配信

FOD見放題にて独占配信決定

https://www.mbs.jp/gokuai/

公式 X:@dramaism2_mbs

公式 Instagram:@dramaism2_mbs

公式 TikTok:@drama_mbs

原作情報

原作:極道上司に愛されたら〜冷徹カレとの甘すぎる同居〜

制作・出版:taskey株式会社 原作/真霜ナオ 漫画/@R

◾️<Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜> 2025年

10月17日(金)大阪・GORILLA HALL OSAKA 18:00/19:00

10月23日(木)札幌・cube garden 18:30/19:00

10月31日(金)仙台・darwin 18:30/19:00

11月8日(土)福岡・DRUM Be-1 18:30/19:00

11月22日(土)名古屋・ElectricLadyLand 17:15/18:00

11月30日(日)広島・Live space Reed 16:30/17:00

12月10日(水)東京・SELENE b2 18:00/19:00 スタンディング(スペシャル) ¥11,000(税込)

ドリンク代別 グッズ副券 当日会場でお渡し ちびぬい+ミュージックキーホルダー

スタンディング(グッズ付き) ¥7,700(税込)

ドリンク代別 グッズ副券 当日会場でお渡し ミュージックキーホルダー

スタンディング ¥4,400(税込)

ドリンク代別 詳細:https://soala.info/live/live_2025_tour