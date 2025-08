#Mooove!の姫野ひなのが、7月28日発売の「週刊ビッグコミックスピリッツ」初登場で初表紙に登場。アザーカットが5枚公開された。

#Mooove!・姫野ひなの「週刊ビッグコミックスピリッツ」

#Mooove!・姫野ひなの「週刊ビッグコミックスピリッツ」

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで担当カラーは青色を担当。自身のTikTokは74万人を超え、TikTokドラマ「ラブピクション」にレギュラー出演中。

グループとしては、昨年開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージへの出演を果たした。今年5月には2周年を迎え、7月9日には初めてのCDリリース、現在CDリリースに向けて4都市9会場でリリースイベントを開催。8月6日には京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に初出演し、10月からは8都市8公演の全国ツアーを開催する。また、12月13日(土)にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルの開催を予定している。

姫野ひなの コメント

◆「週刊ビッグコミックスピリッツ」初掲載・初表紙おめでとうございます。

ありがとうございます!

人生初めての表紙で、、、最初に表紙が決まったということを知った時はドッキリかと思いました笑

やっと撮影してから本当なんだ…と思い始めて…発売されて実感が湧きました。

北海道から上京して約4年、普通の学生だった私がコンビニや本屋さんに並んでるって…改めてすごいことだなって…いつも応援してくれる方や運営さん、いつもサポートしてくれるマネージャーさんに感謝でいっぱいです。

◆今回はどのような撮影でしたか?

すごくたくさんのお衣装を着させていただいて!!!すごくワクワクしました!それに、自然いっぱいの川で遊んだり、たんぽぽさんに囲まれながらてんとうむしさんと遊んだりしました!初めてラムネを開けたのも楽しかったです!笑

◆所属されているアイドルグループ#Mooove!はじめてのCDリリースおめでとうございます。今のお気持ちはどうですか?

ありがとうございます。CDをリリースさせていただけるって、もう完全芸能人!って感じですごく嬉しかったです!小さい頃父に初めて買ってもらったAKB48さんのCDがすごく嬉しくて、キラキラしてて、、、そのときの気持ちを思い出しました。これを手に取った方もそんな気持ちになってくれたりするのかな、って。皆さんにとって特別な想いが溢れたらいいなって思います!

◆TikTokの総フォロワーが140万人超えとお聞きしましたがいかがですか?

本当に嬉しいです!ゼロイチファミリアに所属させていただいてから、毎日投稿を続けてて。

というのも、この事務所に所属させていただくまで北海道に住む普通の学生で特に誰かに自慢できることもなく、、少しでもグループに貢献できるようになりたい。という想いから、まずはグループでTikTokのフォロワーさん1番になろう!新しい方々に知ってもらう機会を作ろう!とはじめてみたんです。

やると決めたら諦めない性格で、負けず嫌いなので、気づいたら今日まで毎日投稿してました。笑

でもそれも、応援してくれてる方がいいねやコメントを毎回してくれたり拡散してくださるおかげで…それが楽しくて続けれてます。

最近は”初めて会いに来ました!”って方にどこで知ったか聞いてみると”TikTokです!”って方が圧倒的に多くて。毎日続けてて良かったな、って思います。

◆最後に一言お願いします。

見てくれて、見つけてくれてありがとうございます。

表紙を飾ってみたいという夢を叶えることができたのは、いつも応援してくださる皆様、支えてくれる運営さんやマネージャーさんのおかげで…ひなのはとても恵まれてるなと感じます。

何か得意なことがあるわけでも、圧倒的ビジュアルや目を惹くオーラがあるわけでもなくて、そんな北海道に住む普通の女の子だったひなのがこの活動をして嬉しいや楽しいをいっぱい感じることができるって本当に周りのおかげだなって思うんです。

ありがとうございます。

そんな方々にこれからいっぱい恩返しできるよう頑張りたいし、自慢の推しになれるように日々自分を磨いていきたいです!

あなたに出会えてよかった、そしてこれからもよろしくお願いします!

©小学館/週刊ビッグコミックスピリッツ/佐々木大輔

