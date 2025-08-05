¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡¦¼ãÃ¶Æá¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡È´ò¤·¤¤°ì¸À¡É¤È¤Ï¡©¡Ö½÷»Ò¤ÈÃË»Ò¤Î²ñÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KANON¡§¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷ feat. ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
MIZYU¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
KANON¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
MIZYU¡§¤¤¤ä¡Á¡¢¥Õ¥ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
KANON¡§¤Í¡ª¡Ö¤â¤¦¡¢²Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤è¤Í¡£
MIZYU¡§²Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
SUZUKA¡§¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¼ª¤À¤±¤ÇÄ°¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤»¤¤¤·¤å¤ó¤È¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤È¤Ï¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢Ê¸»ú¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤Ç¤¹¡£
MIZYU¡§¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ²æ¡¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ÀÄ½Õ¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¦ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆîÇµÉ÷ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¤»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§Á°¤Í¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ê7·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤â°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤Æ¡£
KANON¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª
SUZUKA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤É¤ó¤É¤óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡©
KANON¡§´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£
SUZUKA¡§¤Þ¤º¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤Í¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²æ¡¹¤¬ÉÕ¤±¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¶µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤ÇËÜÈÖÁ°¤È¤«¤â¤µ¡¢³Ú²°¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤È¤«¤â¤µ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë½÷»Ò¤ÈÃË»Ò¤Î²ñÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ö¥À¥Á´¶½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ãÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤¤è¤Í¡Á¡ª
KANON¡§¤º¤Ã¤È¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡ª
MIZYU¡§¤Þ¤¿¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤â°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11682
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA
KANON¡§¾ÅÆîÇµÉ÷¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷ feat. ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
MIZYU¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤±¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
KANON¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£
MIZYU¡§¤¤¤ä¡Á¡¢¥Õ¥ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
KANON¡§¤Í¡ª¡Ö¤â¤¦¡¢²Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤è¤Í¡£
MIZYU¡§²Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
SUZUKA¡§¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¼ª¤À¤±¤ÇÄ°¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤»¤¤¤·¤å¤ó¤È¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤È¤Ï¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡¢Ê¸»ú¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤Ç¤¹¡£
MIZYU¡§¤½¤¦¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ²æ¡¹¤¬¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ÀÄ½Õ¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¦ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÅÆîÇµÉ÷ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¤»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§Á°¤Í¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡Ê7·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤â°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤Æ¡£
KANON¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª
SUZUKA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª ¤É¤ó¤É¤óÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡©
KANON¡§´¶¤¸¤ë¤è¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡£
SUZUKA¡§¤Þ¤º¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤Í¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²æ¡¹¤¬ÉÕ¤±¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¶µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²Î¹ç¤ï¤»¤â¤·¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤ÇËÜÈÖÁ°¤È¤«¤â¤µ¡¢³Ú²°¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤È¤«¤â¤µ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë½÷»Ò¤ÈÃË»Ò¤Î²ñÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¡Ö¥À¥Á´¶½Ð¤Æ¤¤¿¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ãÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤¤è¤Í¡Á¡ª
KANON¡§¤º¤Ã¤È¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡ª
MIZYU¡§¤Þ¤¿¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤â°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú#M¥¹¥Æ https://twitter.com/hashtag/M%E3%82%B9%E3%83%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ÊüÁ÷Ãæ¡Û— music station (@Mst_com) July 18, 2025 https://twitter.com/Mst_com/status/1946142946144989288?ref_src=twsrc%5Etfw
⠀
¤³¤Î¤¢¤È¤Ï#¾ÅÆîÇµÉ÷ https://twitter.com/hashtag/%E6%B9%98%E5%8D%97%E4%B9%83%E9%A2%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw feat. #¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º https://twitter.com/hashtag/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw👏
⠀
ÏÃÂê¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê
¡ÖÀÄ½Õ±Ê±ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹🌊
⠀
💬¥³¥á¥ó¥È
☀️¾ÅÆîÇµÉ÷¡Ö¾ÅÆî¤é¤·¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ä pic.twitter.com/8Fro0BnBTm https://t.co/8Fro0BnBTm
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËSUZUKA¡¢RIN¡¢KANON¡¢MIZYU¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11682
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624