¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£µÆü¡¢Åçº¬¸©ÉÍÅÄ»Ô¤ÇÂÎÁà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÏÀ¶É÷¡ÊÂçºå¡Ë¤¬£´Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ò¶Ïº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¼ïÌÜ¤ò»Ä¤·¡¢»ÔÁ¥¶¶¤È¤Îº¹¤Ï£°¡¦£±£°£°ÅÀ¡£·ãÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¶É÷¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÄÂÎ¤Ï£´¿ÍÃæ¥Ù¥¹¥È£³¤Î¥¹¥³¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¼þ¤ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤ÆÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÅ´ËÀ¤Ç¤Ï¼ç¾¤Î¾®ÅçÇ¸ÏÂ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍî²¼¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤«¤é¡Ö¶â¥á¥À¥ë°Ê³°¤ÏÁ´ÉôÉé¤±¡×¤È°Õ¼±ÉÕ¤±¤·¡¢ÁíÂÎ¤Ç»ÔÁ¥¶¶¤È¶Ïº¹¤Î¾¡Éé¤ò¤¹¤ëÁÛÄê¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤à¤·¤í½¸ÃæÎÏ¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤æ¤«¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¹¥±éµ»¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ£°ì¤Î£³Ç¯À¸¡¢¾®Åç¤¬¥Õ¥í¥¢¤Ø¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²°Ì¤À¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯Éñ¤Ã¤¿¡££±£³¡¦£°£°£°ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÀÄ¿¹¤«¤é°Ü¤ê½»¤ß¡¢ÂÎÁà¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À£²Ç¯È¾¤Î»×¤¤¤¬µîÍè¤·¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À¶É÷¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Ä·¤Ó¾å¤¬¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î²£¤ÇÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£