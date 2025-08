韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZ(エイティーズ)が、9月17日にリリースする日本フルアルバム『Ashes to Light』(読み:アッシュズトゥーライト)のメンバーソロコンセプトフォト第1弾が公開された。日本でのフルアルバムは、2021年3月リリース「Into the A to Z」以来、約4年半ぶり。ユニバーサルミュージック移籍後初のフルアルバムとなる今作のタイトルには“困難からの新たな希望”という意味が込められている。

今回公開されたメンバーソロコンセプトフォト第1弾では、メンバー全員がオールブラックの衣装を着用。それぞれの個性が活かされたコーデで魅力を存分に発揮している。各メンバーにつき初めて2枚ずつ公開されるなど、これまでとは異なったATEEZの新たなコンセプトがメンバーの魅惑的な表情を引き出し、日本フルアルバムリリースへの期待感をさらに高めている。また、後日公開される第2弾メンバーソロコンセプトフォトも、また一味違ったATEEZの雰囲気を味わえる。今作には、今までリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲を含む計9曲が収録される予定。初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤、ファンクラブ限定のATINY盤、UNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤(計8形態)の計12形態となる。初回盤にはCDのほかにDVDが付属し、ファンクラブ限定のATINY盤にはCDとDVDのほかに40ページにわたる撮りおろしのフォトブックが付く。なお、各形態におけるブックレットに関しては、すべて異なる写真で構成されている。