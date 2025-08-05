ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ö¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡Ä½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥åÀîÂ¼Î¶É×²ñÄ¹¤ÎµÞÀÂ²ù¤ä¤à
ºæÀµ¾Ï¡Ê78¡Ë¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×ÀîÂ¼Î¶É×ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ÎÄÌÌë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦¸î¹ñ»û·Ë¾»ÅÂ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤äÄ¤Ìä¼Ô¤¬»²Îó¤·¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎºÇ¸å¤ÎÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï7·î30Æü¡¢½ÐÄ¥Àè¤ÇÀÂµî¡£84ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
»²Îó¸å¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤³¤ÎËÍ¤é¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡Ö²ÈÆâ¤È·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾¤ª¤Þ¤¨¡¢¤È¤¤¤¦¾Ð´é¡£´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Î´é¤¬°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¡£¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤è¤ê¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£