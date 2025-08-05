ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾®ÎÓÀ½Ìô¡¦Ë­ÅÄ²ì°ì¼ÒÄ¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎË­ÅÄ²ì°ì¼ÒÄ¹¤¬£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µÇ¯£±£²·î´üÂè£²»ÍÈ¾´üÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÃæÄ¹´üÀïÎ¬¤ÎÊý¸þÀ­¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯£³·î¡¢Æ±¼Ò¤¬À½Â¤ÈÎÇä¤·¤¿¡Ö¹È¹í¡×¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£»ö°ÆÈ¯À¸»þ¤Ë¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÁÏ¶È²È¤Î¾®ÎÓ¾Ï¹À»á¤ÏºòÇ¯£¸·î¤ËÂàÇ¤¤·¡¢Êä½þÃ´Åö¤È¤Ê¤ë¤â¼èÄùÌò¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£³·î¡¢¾Ï¹À»á¤Î¸åÇ¤¤Î»³º¬Áï¼ÒÄ¹¤Ï·Ð±Äºþ¿·¤Î¤¿¤áÂàÇ¤¤·¡¢ÊÆ¹ñË¡¿Í¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Ë­ÅÄ²ì°ì¼¹¹ÔÌò°÷¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¼Ò¤Ï²þ¤á¤ÆÁÏ¶È²È°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÊó¹ð¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤ÎÊÑ¹¹¤òºòÇ¯£··î¤Ë´°Î»¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤òÁÏ¶È²È¤ÎÊý¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤¿Ë­ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¤ª»Ç¤¤¤Ï¡ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¾®ÎÓ¾Ï¹À¤Ï¡¢¼èÄùÌò¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¡Êº£²ó¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¡Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ±¼Ò²ñÄ¹¤ò¼­Ç¤¤·¤¿¾®ÎÓ°ì²í¡Ë¸ÜÌä¤Ë¤Ï¡¢¤ª»Ç¤¤¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£

¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¾Ï¹À»á¤ò´Þ¤á¡¢ÁÏ¶È²È¤ÎÊý¡¹¤¬Ìó£³³ä¤Î³ô¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Âç³ô¼ç¤Ç¡¢Éô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ­àÊÌ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ­á¤Ê¤É¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÈ¯É½ÆâÍÆ¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£