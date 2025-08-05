¹â²¬Ááµª52ºÐ¡¢ÁÖ¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¡¡¤¹¤é¤ê¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö±×¡¹¤ªåºÎï¤Ë¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬2025Ç¯8·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢»õËá¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×
¹â²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö8·î1Æü¡¡"»õ¤¬Ì¿" ¤ÎÆü¡£¡×¡Ö¥µ¥ó¥®¡¡¥¢¥Ñ¥¬¡¼¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡¢»õËá¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢²£´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±×¡¹¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö·²È´¤¤¤ÆåºÎï¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥Æ¥²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£