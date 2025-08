ケルヒャー ジャパンは、応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact (通称:ハンディエア)」の一般発売を決定しました。なお、一般発売の具体的な日程や希望小売価格、販売チャネルなどの詳細については、決定次第発表されます。

モバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact」

記事のポイント 「ハンディエア」は、電源・水源不要で手軽に持ち運べるモバイル高圧洗浄機として、2025年6月22日にMakuakeプロジェクトを開始。プロジェクト開始から約20分で2500台が完売し、応援登録者が2万人を超えるなど、大きな反響を呼びました。この反響を受け、同社では一般発売を決定したとのこと。発売の際にはまた大きな話題となりそうです。

本製品は、コンパクトでありながら、最大許容圧力1.5MPaのパワフルな洗浄力のモバイル高圧洗浄機。一般的な水道と比較して約7.5倍の圧力で、頑固な泥や砂汚れも高圧洗浄で簡単に洗い落とすことができます。衣類に入り込んだ泥汚れもこすらずに高圧の水流で洗い落とすことができるため、洗濯前の予洗いにも活躍します。

折りたたみ時には手のひらサイズになるケルヒャー高圧洗浄機史上、最小のコンパクト設計。本体重量もわずか780gと超軽量で、リュックのポケットなどに収納でき、あらゆる場所に持ち運ぶことができます。

バッテリー充電式なので、電源を気にする必要がありません。作動時間は最大約30分(シャワー・エコモード時)。水源はペットボトルやバケツからの自吸が可能(付属の自吸用ホースまたはペットボトルのみ利用可能)で、使いたい時にすぐ使える手軽さを追求しています。

↑ペットボトルでも使用可能。

モード切り替えで様々な水流を生み出だす4in1ノズルを搭載。洗浄から散水まで1つのノズルで対応します。泡洗浄ができる洗浄剤ノズルも標準装備しています。

ケルヒャー モバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact」(ハンディエア) 発売日:未定 実売価格:未定

