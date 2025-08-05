¡ÚÈïÇú80Ç¯¡ÛÊ¿ÏÂµÇ°¼°Åµ¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤òÈ¯¿®¡¡¤³¤É¤âÂåÉ½¤Î»×¤¤¡¡¹Åç
8·î6Æü¤Î¤ÎÊ¿ÏÂ¼°Åµ¤Ç¤Ï¤³¤É¤âÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¡¢¤³¤ÎÂçÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº´¡¹ÌÚ½Ù¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ÈïÇú50Ç¯¤òµ¡¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¡£80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë½Ù¤¯¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥Ïー¥µ¥ë
¡Ö¤³¤É¤âÂåÉ½¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸Æ¤ó¤À¤éÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
ÍâÆü¤Î¼°Åµ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡×¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë¡£¤³¤É¤âÂåÉ½¤Îº´¡¹ÌÚ½Ù¤¯¤ó¤È´Ø¸ýÀé·ÃÍþ¤µ¤ó¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¼é¤ë¤Î¤Ï½Ù¤¯¤ó¤ÎÊì¡¦Èþ½ï¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°Âº´Æî¶è¤Î¹Åç»ÔÎ©µÀ±à¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£µÙ·Æ»þ´Ö¡¢6Ç¯À¸¤Î¶µ¼¼¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¤¢～¤È¤é¤ì¤¿¡ª¡×
¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤¿¤Á¤È¥È¥é¥ó¥×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë½Ù¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¥Îー¡ª¥ªー¡ª¤¢ー¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×
¤É¤¦¤ä¤é¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½Ù¤¯¤ó¡¢¥¯¥é¥¹¥áー¥È¤«¤é¤ß¤¿°õ¾Ý¤Ï¡Ä¡£
¢£¥¯¥é¥¹¥áー¥È
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¸À¤¨¤ë¡×¡ÖÆ¬¤â¤¤¤¤¤·¡×
½Ù¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Ç¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
Q.¤½¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥¤¥É¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÃå¤ë¥Ó¥Ö¥¹¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×
±Ñ¸ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤®¤Ã¤·¤ê½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¥Ï¥íー¡£ËÍ¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢£¥¹¥¤¥¹¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×
¤½¤¦¡¢½Ù¤¯¤ó¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥¬¥¤¥É¤ò¤¹¤ë½Ù¤¯¤ó
¡Ö¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î·úÊª¤Ï¡Ê¸¶Çú¥Éー¥à¡Ë¡¢¸¶ÇúÁ°¤Ï²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¶ä¹Ô¡©¡×¡ÖÅú¤¨¤ÏÊª»ºÄÄÎó´Û¤Ç¤¹¡×
¥¯¥¤¥º¤Ï¼«ºî¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¼Â¤Ï¤Ü¤¯¤Î¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÈïÇú¤·¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¤ï¤ª¡×
Á½ÁÄÊì¤ÎÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¤Î½Ù¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¡¢12ºÐ¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æý¤¬¤ó¤ä¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢½Ù¤¯¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡¢69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¤¥¹¿Í´Ñ¸÷µÒ
¡Ö³Ø¹»¤Ç¸¶Çú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ê¥Éー¥à¤ò¡Ë¸«¤Æ¡¢·¯¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×
ÍÄ¤¤º¢¡¢¸¶Çú¥Éー¥à¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¬¥¤¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤é·î¤Ë2²ó¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤¤¿±Ñ¸ì¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼è¤ê´ó¤»¤¿»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î±Ñ¸ì¶µºà¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Êì¡¦Èþ½ï¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ï¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¢££´ºÐ¤Î»þ¤ÎÆ°²è
¡ÖThere are no more apples ona tree¡×¡Ö¡Ä¤Ç¤¤¿¡©¡×
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¥¢¥Ë¥á¤È¤«ËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤â¡¢±Ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¹Ö»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÅÅÏÃ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òËè½µÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¤ê¤È¤ê
Q.Shun, if you had thesorcerer's magic hat what would you do?
(½Ù¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬ËâË¡»È¤¤¤ÎË¹»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë
A.I would snap my fingersand then put all the nuclear weapons out of existence.
¡Ê»Ø¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ËÊ¼´ï¤ò¾Ã¤·µî¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö±Ñ¸ì¤¬»È¤¨¤¿¤éÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤È¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤«¤é¤½¤³¤¬¶¯¤ß¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
6·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤³¤É¤â¥Ôー¥¹¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¡£
¾®³ØÀ¸¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£½Ù¤¯¤ó¤Ï¥¬¥¤¥É¤Î·Ð¸³¤È±Ñ¸ì¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢¡Ö¤³¤É¤âÂåÉ½¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è6Æü¡¢¤³¤É¤âÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±»×¤¤¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½Ù¤¯¤ó
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³ú¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«²¿¤¬°ã¤¦¤«¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú2025Ç¯8·î5ÆüÊüÁ÷¡Û