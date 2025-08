8月6日のの平和式典ではこども代表による「平和への誓い」が読み上げられます。ことし、この大役に抜擢されたのは小学6年生の佐々木駿くんです。被爆50年を機に始まった「平和への誓い」。80年の節目に、世界に向けて発信する駿くんの思いを聞きました。

■リハーサル

「こども代表って呼びますので、それを呼んだら動き出します」



翌日の式典に向けた「平和への誓い」のリハーサル。こども代表の佐々木駿くんと関口千恵璃さんは堂々とした様子です。一方、心配そうに見守るのは駿くんの母・美緒さんです。





■母・美緒さん「私の方がどきどきしていると思います。本人たちはすごく上手だったのでリハーサルを聞いてちょっと安心しました」安佐南区の広島市立祇園小学校です。休憩時間、6年生の教室をのぞいてみると…。

■駿くん

「あ~とられた!」



クラスメートたちとトランプで盛り上がる駿くんの姿がありました。



■駿くん

「ノー!オー!あーやばい!」



どうやら苦戦しているようですが、楽しげな様子です。そんな駿くん、クラスメートからみた印象は…。



■クラスメート

「やさしい」「おもしろい」「ちゃんと自分の意見言える」「頭もいいし」



駿くんにはもう一つの顔があります。平和公園でのボランティアガイドです。

■駿くん

Q.それは何ですか「これはガイドをする時に着るビブスです。僕がガイドをした人のサインです」



英語のメッセージがぎっしり書き込まれています。



■駿くん

「ハロー。僕ガイドをしてるんだけど、時間ありますか?」

■スイスからの観光客

「もちろん」



そう、駿くんは、外国人観光客に英語でガイドをしているんです。

■ガイドをする駿くん

「クイズです」「この建物は(原爆ドーム)、原爆前は何に使われていたのでしょうか」「銀行?」「答えは物産陳列館です」



クイズは自作です。お母さんと一緒に考えました。相手に興味を持ってもらうための工夫です。そして、必ず伝えていることがあります。



■駿くん

「実はぼくのひいおばあちゃんは被爆したんだ」「わお」

曾祖母の百合子さんは今の駿くんと同じ、12歳の時に被爆しました。乳がんや、大腸がんを患い、駿くんが生まれる前、69歳で亡くなりました。



■スイス人観光客

「学校で原爆について学んだけど、実際に何が起きたのか考えたことはなかった。ここに立って(ドームを)見て、君の話を聞いて、感動したよ」



幼い頃、原爆ドームに関心を持ったことがガイドを始めるきっかけでした。小学2年生から月に2回のペースで続けています。生きた英語で、外国人と直接意見を交わす貴重な機会となっています。



英語との出会いは1歳になる前。お母さんが取り寄せた子ども向けの英語教材がきっかけでした。



■母・美緒さん

「私たち夫婦は英語がとても苦手なので、子どもには英語で苦労してほしくないなという思いで、英語はさせたいなと思って始めました」



■4歳の時の動画

「There are no more apples ona tree」「…できた?」



■駿くん

「ぼくは海外に行ったことないんですけど、楽しんでアニメとか本を見ているうちに英語がすごく上手になっていました」



今も、英語ネイティブの講師との会話を欠かしません。オンラインや電話でのレッスンを毎週続けています。

■レッスンやりとり

Q.Shun, if you had thesorcerer's magic hat what would you do?

(駿、もしあなたが魔法使いの帽子を持っていたら何をしたいですか?)



A.I would snap my fingersand then put all the nuclear weapons out of existence.

(指を鳴らして、すべての核兵器を消し去ります)



■駿くん

「英語が使えたら世界中の誰とでも話せるからそこが強みかなって思います」



6月に開かれた「こどもピースサミット」。

小学生が平和について意見を発表します。駿くんはガイドの経験と英語をアピールし、「こども代表」に選ばれました。

いよいよ6日、こども代表として世界に向け思いを発信します。

■駿くん

「あんまり緊張しないようにしたいし、とりあえず噛まないように頑張りたいなと思っています。何が正しいか何が違うかとかじゃなくて、ただ事実を知ってほしいので、戦争の悲惨さや平和の大切さについて伝えたいなと思っています」



【2025年8月5日放送】