¡¡ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ç2020Ç¯¡¢½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·½÷À¡áÅö»þ¡Ê79¡Ë¡á¤ÈÄ¹ÃË¡áÆ±¡Ê51¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿º´Æ£æÆ°ìÈï¹ð¡Ê40¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï5Æü¡¢»à·º¤È¤·¤¿°ì¿³ÂçÊ¬ÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£Ìµºá¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿°ì¿³È½·è¤ÏÉÔ¹çÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö·º»öÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ç¡¢¶Ë·º¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¸íÇ§¤À¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤ËÂ¨Æü¾å¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÄÍ¹À»ÊºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢Èï¹ð¤Î¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤«¤éÈï³²½÷À¤Î·ì±Õ¤¬ºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈï¹ð¤ÎÈÈ¿ÍÀ¤ò¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤»¤ë¤È»ØÅ¦¡£¸½¾ì¤Î½»Âð¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿·¤²¼À×¤ÈÈï¹ð¤ÎÂ·Á¤ÏÆÃÄ§Åª·Á¾õ¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´ÖÀÜ»ö¼Â¤âÁí¹ç¤·¡¢Èï¹ð¤òÈÈ¿Í¤ÈÇ§Äê¤·¤¿°ì¿³È½·è¤ÏÏÀÍýÂ§¡¢·Ð¸³Â§¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÉÔ¹çÍý¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿äÇ§¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢·×²èÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤¬¤¢¤ê»¦³²ÂÖÍÍ¤¬»Ä¹ó¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï»à·º¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£