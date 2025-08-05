第107回全国高校野球選手権大会の結果と組み合わせ
【1回戦】
◆8月5日
創成館（長崎）−小松大谷（石川）
◆8月6日
8時 鳥取城北（鳥取）−仙台育英（宮城）
10時半 開星（島根）−宮崎商（宮崎）
16時15分 金足農（秋田）−沖縄尚学（沖縄）
18時45分 鳴門（徳島）−天理（奈良）
◆8月7日
8時 横浜（神奈川）−敦賀気比（福井）
10時半 高知中央（高知）−綾羽（滋賀）
16時15分 津田学園（三重）−叡明（埼玉）
18時45分 旭川志峯（北北海道）−広陵（広島）
◆8月8日
8時 智弁和歌山（和歌山）−花巻東（岩手）
10時半 東洋大姫路（兵庫）−済美（愛媛）
◆8月9日
8時 弘前学院聖愛（青森）−西日本短大付（福岡）
10時半 明秀日立（茨城）−聖隷クリストファー（静岡）
16時15分 青藍泰斗（栃木）−佐賀北（佐賀）
18時45分 市船橋（千葉）−明豊（大分）
◆8月10日
8時 県岐阜商（岐阜）−日大山形（山形）
10時半 北海（南北海道）−東海大熊本星翔（熊本）
【2回戦】
16時15分 高川学園（山口）−未来富山（富山）
18時45分 豊橋中央（愛知）−日大三（西東京）
◆8月11日
8時 聖光学院（福島）−山梨学院（山梨）
10時半 岡山学芸館（岡山）−松商学園（長野）
13時 尽誠学園（香川）−東大阪大柏原（大阪）
◆8月12日
8時 健大高崎（群馬）−京都国際（京都）
10時半 中越（新潟）−関東第一（東東京）
13時 神村学園（鹿児島）−