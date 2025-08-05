開会式で入場行進する創成館の選手たち（撮影・永田浩）

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【1回戦】
◆8月5日
創成館（長崎）−小松大谷（石川）

◆8月6日
  8時　　　鳥取城北（鳥取）−仙台育英（宮城）
10時半　　開星（島根）−宮崎商（宮崎）
16時15分　金足農（秋田）−沖縄尚学（沖縄）
18時45分　鳴門（徳島）−天理（奈良）

◆8月7日
  8時　　　横浜（神奈川）−敦賀気比（福井）
10時半　　高知中央（高知）−綾羽（滋賀）
16時15分　津田学園（三重）−叡明（埼玉）
18時45分　旭川志峯（北北海道）−広陵（広島）

◆8月8日
  8時　　　智弁和歌山（和歌山）−花巻東（岩手）
10時半　　東洋大姫路（兵庫）−済美（愛媛）

◆8月9日
  8時　　　弘前学院聖愛（青森）−西日本短大付（福岡）
10時半　　明秀日立（茨城）−聖隷クリストファー（静岡）
16時15分　青藍泰斗（栃木）−佐賀北（佐賀）
18時45分　市船橋（千葉）−明豊（大分）

◆8月10日
  8時　　　県岐阜商（岐阜）−日大山形（山形）
10時半　　北海（南北海道）−東海大熊本星翔（熊本）

【2回戦】

16時15分　高川学園（山口）−未来富山（富山）
18時45分　豊橋中央（愛知）−日大三（西東京）

◆8月11日
  8時　　　聖光学院（福島）−山梨学院（山梨）
10時半　　岡山学芸館（岡山）−松商学園（長野）
13時　　　尽誠学園（香川）−東大阪大柏原（大阪）

◆8月12日
  8時　　　健大高崎（群馬）−京都国際（京都）
10時半　　中越（新潟）−関東第一（東東京）
13時　　　神村学園（鹿児島）−