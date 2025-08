【08.20 リニューアル記念スペシャル事前生放送】 8月8日19時~ 配信予定

エヌシージャパンは、PC用MMORPG「タワー オブ アイオン」のリニューアルアップデートを記念した生放送を8月8日19時より配信する。

8月20日に実施予定の「タワー オブ アイオン」最大のリニューアルアップデートを記念し、事前生放送の配信が決定。新クラス「ルミネス ウイング」や、リニューアルされる懐かしの「ティアマランタ」に関する追加情報を公開予定としている。

メインMCに[FS] センセイ氏、サブMCに[FS] チャミシュ氏が出演予定で、FSへの質問コーナーも予定されている。

また、今回の生放送決定を記念し、Xでのフォロー&リポストキャンペーンも開始。対象ポストを8月8日23時59分までに「ティアマランタ」にまつわる思い出と指定ハッシュタグ「#ティアマランタ」を添えて引用リポストした人の中から、抽選で5名にAmazonギフトカード1,000円分がプレゼントされる。

□「08.20 リニューアル記念スペシャル生放送」決定記念フォロー&リポストキャンペーンのページ

さらに、友達招待と特定条件を満たすことでAmazonギフトカード1,000円分が抽選で10名に当たる「友達招待でW チャンス!フォロー&リポストキャンペーン」も同時開催。リニューアルを盛り上げる様々な施策が用意される。

□「友達招待でW チャンス!フォロー&リポストキャンペーン第1弾」のページ

(C) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.