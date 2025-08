◾️2ndリテイクアルバム『THE AVOIDED SUN / SHADOWS【数量限定盤】』

2025年9月24日(水)リリース

KIZC-90783〜6 ¥9,900(税込)

作品詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90783/

◆Disc.1:CD『THE AVOIDED SUN』1.LIBERATION CHORD2.I’M SICK, B’CUZ LUV U.3.ROARING IN THE DARK4.ECDYSIS5.FORGIVEN6.ANEMONE7.THE UNIVERSE8.DAZZLE9.ENEMY10.PROMINENCE11.FROM THE END◆Disc.2:CD『SHADOWS』1.LAST NITE2.ADORE3.MAZE4.EVILLY5.I DON’T KNOW WHERE I AM6.AMBIVALENT IDEAL7.THE BLASTED BACK BONE8.SHADOWZ9.CULTIC MY EXECUTION10.MARROW◆Disc.3:CD『BRINGER』1.BRINGER(新曲)2.AN ILLUSION3.DOZE4.A GLEAM IN EYE5.ALL THIS I’LL GIVE YOU6.JUDGEMENT◆Disc.4:Blu-ray・BRINGER(新曲)Music Video・BRINGER(新曲)Music Video Making◆購入特典メーカー特典:A4クリアフィル ※対象店舗は後日発表いたします。タワーレコード購入特典:A4クリアフィル◆リリースイベント『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』発売記念サイン会10月12日(日)タワーレコード新宿店10月25日(土)タワーレコード梅田NU茶屋町店12月7日(日)タワーレコード名古屋パルコ店※各店舗のイベント詳細・注意事項を確認の上ご参加ください。詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16372/