ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢¸ø¼°TikTok³«Àß¡£¿·¶Ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×MV¸ø³«·èÄê¤â
ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤¬¡¢¸ø¼°TikTok¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
8·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼Â¸³Ãæ¡¿ÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤ò»Ï¤á¡¢ºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òTikTok¤Ë¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Â¸³Ãæ¡¿ÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤è¤ê¡¢¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤ÎMV¤ò8·î6Æü0»þ¤è¤êYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤Ï¡¢8·î8Æü¤«¤éÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡¢¿·´¶³Ð¡Ô¾ì½ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Õ¥Û¥é¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥É¥é¥à¡¦ÀÐ¼ã½Ù¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¦Ä»±Û·¼²ð¡¢¥®¥¿¡¼¡¦Ì¾±ÛÍ³µ®É×¤ò·Þ¤¨À©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢»ù¶ÌÍµ°ì´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±ÇÁüÀ¤³¦¤òÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼Â¸³Ãæ¡¿ÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¡¡
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
UPCH-80630¡¡\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
M1. ¼Â¸³Ãæ¡¡¢¨SHISEIDO¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°
ºî»ì ºîÊÔ¶Ê¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
M2. ÇòÆü¤Î¤â¤È ¡ã±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¼çÂê²Î¡ä
ºî»ì ºîÊÔ¶Ê¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é
¢¡Àè¹Ô¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¼Â¸³Ãæ¡×¢¨SHISEIDO¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦¥½¥ó¥°
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§lnk.to/RS_under_ex
¢¡¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
¡û¡Ö¼Â¸³Ãæ¡×SHISEIDO¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó¡ßÄÇÌ¾ÎÓ¸é ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²òÊü¶è¡×
SHISEIDO¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥å¡¼¥ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¡§
https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-kaihouku.html
¡û¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×±Ç²è¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
8·î8Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¸¶ºî¡§ÇØ¶Ú¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë
½Ð±é¡§¿ûÌîÈþÊæ¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó
´ÆÆÄ¡§ÇòÀÐ¹¸»Î
µÓËÜ¡§ÂçÀÐÅ¯Ìé¡¡ÇòÀÐ¹¸»Î
µÓËÜ¶¨ÎÏ¡§ÇØ¶Ú
²»³Ú¡§¥²¥¤¥ê¡¼°²²° ½ÅÀ¹¹¯Ê¿
¼çÂê²Î¡§ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¡ÊEMI Records/UNIVERSAL MUSIC¡Ë
ÇÛµë¡§¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È KINKI-MOVIE.JP¡¿¸ø¼°X @kinki₋movie
ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Þ¥Û²èÁü¡¡¢¨±þÊç¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î16Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¡Á2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00
¢¨¾åµ¤Î±þÊç´ü´Ö°Ê³°¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÊÄùÀÚ´Ö¶á¤ÏÆÃ¤Ë¡Ë¡¢±þÊç²èÌÌ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûPre-add / Pre-save¤È¤Ï
Apple Music ¤Î Pre-add¡¢Spotify¤ÎPre-save¤Ï¡¢ÇÛ¿®Á°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤ò»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËPre-add/Pre-save¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ä¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¼«Æ°¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ûPre-add / Pre-save±þÊçÊýË¡
1. ²¼µ¥ê¥ó¥¯Æâ¤Î ¡Ú¤´»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¡Û ¤è¤ê¡ÖÇòÆü¤Î¤â¤È¡×¤òPre-add¤«Pre-save
2. Pre-add¤«Pre-save¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ ¡ÖPre-added¡× ¤« ¡ÖPre-saved¡× ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊPre-added¤«Pre-saved¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë¤ò±þÊç¥µ¥¤¥È¤Ø¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÌÀµ¤Î¾å¤´±þÊç
3. ±þÊç´°Î»¸å¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ØÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
»²²Ã¡§https://presave.umusic.com/pspa-sheenaringo-hakujitsu
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ØÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È[SRÇÌøËÜÀþ] ¢¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡[SRÇÌøËÜÀþ¥Ý¥±¥Ã¥È]
¢¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë