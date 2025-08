■ベストアルバム『THE BADDEST 検Timeless Hits』

9月10日(水)リリース

○初回生産限定盤A SECL-3230〜3232

・CD2枚組+BD ¥6,500(税込)

○初回生産限定盤B SECL-3233〜3235

・CD2枚組+DVD ¥6,000(税込)

○通常盤 SECL-3236〜3237

・CD2枚組 ¥4,500(税込)

◆Disc1 「BADDEST 検1.the Beat of Life(「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』CMソング 2024年)2.Boogie Ride 〜Ride On Mix〜(スズキ 「エスクード」 CMソング 2020年)3.So Beautiful 〜more beautiful mix〜(コーセー「ESPRIQUE 赤の季節」篇CMソング 2018年)4.Smile・Eyes・Cry5.Bring me up!(フォルクスワーゲン「up!」CMイメージソング 2012年)6.諸行は無常(テレビ東京「WBS(ワールドビジネスサテライト)」エンディングテーマ 2025年)7.Make U Funky(フジテレビ系「バイキング」テーマソング 2018年)8.その人(日本テレビ系 「スッキリ」 11月テーマソング 2019年)9.空の詩 〜Piano after those days〜10.Upside Down(フォルクスワーゲン「up!」TVCMイメージソング 2014年)11.Free Style(「シュウェップス」CMソング 2014年)12.Soul 2 Soul feat. AI13.LIFE(テレビ東京系ドラマ「病院の治しかた」主題歌 2020年)14.You Go Lady(コーセー「ESPRIQUE くちびる、もっと、わがままに」篇CMソング 2018年)15.Loving Power(ヨコハマタイヤ「ブルーアース」CMソング 2015年)16.Brand New Eyes(ネスカフェ 「ゴールドブレンド」CMソング 2025年)◆Disc2 「Timeless Hits」1.LA・LA・LA LOVE SONG2.SUNshine, MOONlight3.LOVE RAIN 〜恋の雨〜4. the Sound of Carnival 〜2025 edition〜5.流星のサドル6.Missing7.雨音〜in your face vocal〜8.Dance If You Want It9.声にできない10.TIMEシャワーに射たれて・・・11.Indigo Waltz’93(DEDICATE TO MICHAEL C.HOFFMAN)12.永遠の翼13.CRY ON YOUR SMILE14.You were mine15.Cymbals<初回映像特典>Special Movie佐藤さん、いつものでよろしいですか?Tourダイジェスト + 素顔のKUBOTA 2024〜‘252025.1.22@ Festival hall (OSAKA)