Å·µÜ¤·¤å¤ÊàÇ¥¿±¥È¥é¥Ö¥ëá¤ÇË½Ïª¹çÀï¡¡Ì¤À®Ç¯°û¼ò¡õµÊ±ì¡ÄÂç·ã¿Ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ð£ò£å£ô£ô£ù¡¡£Ã£è£õ£õ¡×¤¬Âçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÆü¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°£Ø¤Ç£²¤Ä¤ÎàÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¤À®Ç¯°û¼ò¡£¡Ö¸½ºß¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦ÂàºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¤À®Ç¯°û¼òÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¤À®Ç¯°û¼ò¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°û¼ò¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÆ±ÀÊ¡£¡Ö´ÉÍýÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°û¼ò¹Ô°Ù¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿¦Ì³¾å¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë²á¼º¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØ´ÉÍýÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÌ¤À®Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°û¼ò¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎóîÆ£Àé²Æ¤Ë¤ÏÌ¤À®Ç¯µÊ±ìµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°°ÊÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö³èÆ°³«»Ï¸å¤ÎÌ¤À®Ç¯´ü´Ö¤ÏÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ò´Þ¤áµÊ±ì¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£·î£±Æü¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëºØÆ£ÂÀ°ì»á¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅ·µÜ¤·¤å¤Ê¤µ¤ó¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬ÁÐÊý¤òàÄ°¼èá¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÆâÍÆ¤Ï³µ¤Í»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Å·µÜ¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢ºØÆ£»á¤Ï±¿±Ä¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Å·µÜ¤µ¤ó¤¬£Ø¤ÇºØÆ£»á¤«¤é¤ÎàÀ²Ã³²á¤ò¹ðÈ¯¡£·Ù»¡½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºØÆ£»á¤ÏÀÅª¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ø¤Ç¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¡¢¶¯À©À¸ò¡¢¿çÌ²Ìô¤Î»ÈÍÑ¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ëË½¹Ô¡¢Î®·ì¤òÈ¼¤¦À¹Ô°Ù¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº¬µò¤Î¤Ê¤¤µõµ¶¤Ç¤¹¡×¤ÈÅ·µÜ¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¿ô¡¹¡Ä¡£Å·µÜ¤µ¤ó¤Î·ï¤Ç¤Ï¡¢Ë½Ïª·ÏÇÛ¿®¼Ô¤Î¥³¥ì¥³¥ì»á¤¬à»²Àïá¤·¡¢ºØÆ£»áÂ¦¤«¤éÅ·µÜ¤µ¤óÂ¦¤Ë¼¨ÃÌ¶â£µ£°Ëü±ß¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë£Ì£É£Î£Å²èÁü¤ò£Ø¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¥»Å¹ç¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡½¡½¡£