【マブラヴ ガールズガーデン】 事前登録受付中 価格:基本プレイ無料(アイテム課金あり)

EXNOAとKMSは、フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」(以下、マブガル)の事前登録者数が20万人を突破したことを明らかにした。

20万人の登録を記念して公式Discordサーバーでは最大10,000円分の「えらべるPay」や「オリジナルタンブラー」などがあたるキャンペーンが実施される。8月15日までの期間中に実施される形で、Discord内で「推し校舎ロール」を選択し、キャンペーン期間内に「事前登録20万記念DiscordプレゼントCP」チャンネルにて「マブガル」推しキャラクター名を投稿すると応募完了となる。

また、事前登録キャンペーンがアップデートされ、25万人突破目標が新たに設定。今後も達成に応じて報酬がアップグレードされる予定となっている。

(C)Muv-Luv: The Answer (C) 2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.