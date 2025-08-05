¡Ö¿¿²Æ¤Î¿·¾±·à¾ì¡×¤À¡ª¡¡ËüÇÈ¤Î2¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤¤¤¤ºîÀï¡£¤µ¤¹¤¬²£ÉÍ¹â¹»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à6¡½1À¾Éð¡Ê2025Ç¯8·î5Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬À¾Éð¤Ë²÷¾¡¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Îà¥Þ¥¸¥Ã¥¯á¤¬¤µ¤¯Îö¤·¡¢Ê¿Æü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ëµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ÖËüÇÈ·¯¤Î¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¡Ê¥¹¥¯¥¤¥º¡Ë¡£°ìÈÖ¤¤¤¤ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤¬¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤Ç¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥ó¥Á¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¡£À®¸ù¤·¤¿¤ó¤Ç²¿¤âÍè¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡¡0-0¤Î3²ó¡¢¿åÃ«¡¢·´»Ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÀè¼è¡£¤Ê¤ª1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éº£µ¨µ¾ÂÇ0¤À¤Ã¤¿ËüÇÈ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Î¥µ¥¤¥ó¡£¤·¤«¤â¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆóÎÝÁö¼Ô¤Þ¤ÇÀ¸´Ô¤¹¤ë2¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î1¡¢2µåÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤¿¤é´ïÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤·¡£¤µ¤¹¤¬²£ÉÍ¹â¹»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£Æü¤ÎÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬³«Ëë¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶²Æº×¤ê¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»¥ËÚÇòÀÐ¹â¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬±þ±ç²Î¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¤âÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÃÀºÓÇÛ¤Ç¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£