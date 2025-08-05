¡Ö°ÂÂÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¡£¡Ø°ì·³´·¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬½ïÊýÍý¹×¤Îà¥×¥í½é¹ß³Êá¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê5Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢½ïÊýÍý¹×¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½ïÊý¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£½ïÊý¤ÏºòÇ¯³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ë1·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î2·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¡¢¡Ö½ïÊý¤¬µîÇ¯¤Î³«Ëë¤«¤é¤º¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÂÂÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø°ì·³´·¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÊý¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤òÃæ¿´¤Ë76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì·³¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£