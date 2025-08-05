¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û½ïÊýÍý¹×¤¬Æó·³¹ß³Ê¡ÄÍýÍ³¤Ïà°ì·³´·¤ìá ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£µÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüÆó·³¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿½ïÊýÍý¹×³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎËõ¾ÃÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î³«ËëÁ°¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿½ïÊý¡£ºòµ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç°ì·³´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼ç¤ËÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£·£¶»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µÂÇÅÀ¡¢£¶ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¾º³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÆó·³Íî¤Á¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¹ß³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ÂÂÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¡£¤Û¤È¤ó¤É¼éÈ÷¸Ç¤á¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò½ô¡¹´Þ¤á¤Æ°ìÅÙ¡¢Æó·³¤Ë¹Ô¤«¤½¤¦¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø°ì·³´·¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÊý¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì·³¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎÏ¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¼ãÂë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£