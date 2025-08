Elephant Gymが、TENDREや象眠舎が参加した東京公演のライブ音源をリリースした。昨年、日本では東名阪ツアーや「SYNCHRONICITY24」「朝霧JAM」出演など三度の来日を果たし、23カ国60都市のワールドツアーを終えたElephant Gym。この世界各地での演奏からライブ音源を厳選し、リリースするプロジェクトの第一弾として5月に、チリ・サンティアゴ公演からのライブ音源がリリース。そしてこの度、本日8月5日に日本・東京公演からのライブ音源がリリースとなった。

本作ではTENDREをフィーチャリングした「Feather」や、ホーンセクションに象眠舎を迎えた「Galaxy」を含む4曲が配信される。この東京公演は、2024年1月28日に渋谷Spotify O-EASTにて開催され、ソールドアウトとなった。<リリース情報>Elephant GymDigital EP『Live in THE WORLD -Japan』2025年8月5日(火)Digital Release (Worldwide)WORDS Recordings【Track List】1. Shadow - Live in Tokyo, Japan2. Galaxy feat. 象眠舎 - Live in Tokyo, Japan3. Feather feat. TENDRE - Live in Tokyo, Japan4. Half - Live in Tokyo, JapanOfficial Website https://www.wordsrecordings.com/elephant-gymTwitter https://twitter.com/Elephant_GymInstagram https://www.instagram.com/elephant_gym_official/Facebook https://www.facebook.com/elephantgym/