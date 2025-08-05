¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È0.163ÉÃº¹¤Ç¤â¾Ð´é¤Ê¤·¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤âÈ´¤±¤Ê¤¤Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂçÉÔ¿¶
F1Âè14Àï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¡¢°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼GPÍ½Áª¤Ç³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤ï¤º¤«0.163ÉÃº¹¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬8°Ì¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤È16°Ì¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡¡º£²ó¤ÎÍ½Áª¤Ï0.1ÉÃº¹¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¡Ë²áµî8Ç¯´Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤ò½ª¤¨¤Æ¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¡¢¤½¤Î¸Ø¤é¤·¤¤»ö¼Â¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¡Ë¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹½µËö¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£RB21¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÃæÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¡¢µÕ¤ËÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤â¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î½µËö¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¤¦¤Þ¤¯°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè9Àï¥¹¥Ú¥¤¥óGP¤Ç³ÑÅÄ¤À¤±¤¬¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥·¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â²þÁ±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¤¹¤éÍ½Áª8°Ì¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤òÈ´¤±¤º¤Ë9°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ú2018Ç¯¤Î¥ê¥«¥ë¥É°ÊÍè¤Î¶Ïº¹¡Û
¡Ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄãÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÃæÂ®¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Þ¥·¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤â¤Ã¤Èº¬ËÜÅª¤Ê²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤ÊºîÆ°¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¿¥¤¥ä¤òÁ´Á³¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÎ©¤Æ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Ç¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1½µ´ÖÁ°¤Î¥¹¥Ñ¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼GP¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬µÞ¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¬¥í¥ê¥ó¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæÃÄ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢0.163ÉÃº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¼«ÂÎ¤¬ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°¤½¤ó¤Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê½µËö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤âQ1¡¢Q2¤È¤â¤Ë0.15ÉÃÄøÅÙ¤Î¶Ïº¹¤Ç¤«¤é¤¯¤âÄÌ²á¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢0.163ÉÃº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¼ÂÎÏº¹¤À¡£²áµî¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÆùÇö¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£