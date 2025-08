【週刊FLASH 8月19日・26日合併号】 8月5日発売 価格:730円

「週刊FLASH 8月19日・26日合併号」表紙(C)光文社/週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH 8月19日・26日合併号」を8月5日に発売した。価格は730円。

今号の表紙と巻頭グラビアは「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」にソノニ役で出演し話題となった宮崎あみささん。10ページにわたり、はつらつとした夏らしさ満載の水着グラビアを展開している。21分の宮崎さんのグラビアメイキングを収録したDVDが付録として付いてくる。

下着PR案件投稿をきっかけに高校退学処分を受けてネット上で大きな話題を呼んだちーまきさんがFLASHに登場。昨年N高等学校を卒業し、この春からは女子大生としてひとり暮らしをする彼女が8ページにわたり、ランジェリーなどでセクシーな姿を披露している。

その他、めちゃコミックショートドラマ「ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士 東矢斎」に出演中の小池里奈さんや、SKE48卒業後もソロアイドルとして活動し、8月20日に3rd写真集が発売される江籠裕奈さん、「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を今年受賞したさかいゆりやさん、“軽トラ女子”としても知られる三田悠貴さん、アイドルグループ「LinQ」の髙木悠未さん、「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業した新沼希空さんらがグラビアを披露している。

【宮崎あみささん】

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ「Summer Memories」】

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 宮崎あみさ「Sweet Summer」】

宮崎あみさ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【ちーまきさん】

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【小池里奈さん】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔

【FLASHデジタル写真集 小池里奈「やっと会えたね」】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔

【江籠裕奈さん】

江籠裕奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

【さかいゆりやさん】

さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【三田悠貴さん】

三田悠貴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Nachos

【髙木悠未さん】

髙木悠未(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

【新沼希空さん】

新沼希空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

(C)2025 Kobunsha Co., Ltd. All Rights Reserved.