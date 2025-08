◆なごみ、美しい背中を披露

【モデルプレス=2025/08/05】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが4日、自身のInstagramを更新。海外での風景とともに撮影した様子を公開した。なごみは「The scenery you want to see again and again. 何度でも見たくなるような景色」とコメントし、海外の美しい風景を背景に大胆なバックオープントップスから美しい背中が際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「美背中」「綺麗」「想像以上」「二度見した」「スタイル抜群」「素敵な景色」などのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】