■「君と暮らせても」

発売日:2025年9月3日(水)

品番:COKM-45909 発売・配信元:日本コロムビア

収録楽曲

1. 君と暮らせても

2. 君と暮らせても(Acoustic ver.)

3. 君と暮らせても(Inst.)

◆Prime Video新番組『セフレと恋人の境界線』

本作は、『バチェラー・ジャパン』『ラブ トランジット』シリーズ、『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』など数々の話題作を手掛けてきたPrime Videoが新たに贈る、現代の恋愛関係に切り込む新しい形のバラエティ番組です。本番組では、YOU氏、郄比良くるま氏(令和ロマン)、サーヤ氏(ラランド)、千葉雄大氏ら異なる恋愛観を持つMC陣が、恋愛のカタチが多様化する令和を生きる人々の等身大の恋愛模様を描いた3本の短編映画を観ながら本音&赤裸々トークを繰り広げます。

配信日:2025年9月3日(水)

出演: YOU 郄比良くるま(令和ロマン) サーヤ(ラランド) 千葉雄大

監督: 今泉力哉 山中瑶子

脚本: 今泉かおり 今泉力哉

主題歌:ラブリーサマーちゃん「君と暮らせても」 作詞/作曲:ラブリーサマーちゃん

©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

番組公式#:#セフ恋、 #恋のギリギリ語っちゃえ

※作品の視聴には会員登録が必要です。(Amazon プライムについて詳しくは amazon.co.jp/prime へ)。