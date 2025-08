60¿§¡õ£µ¤Ä¤Î¼Á´¶¡ª¡ÚADDICTION¡Û2025½©¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´°Á´²òÀâ

ADDICTION(アディクション)から、2025秋の新作アイシャドウが登場。2025年8月1日(金)より発売された「EDIT YOUR MOOD 60 SHADES OF BEHIND THE SCENE」は、プロのバックステージから着想を得た全60色・5つの質感で構成されたラインナップ。まるで洋服を着替えるように、その日の気分で自由に選べるのが最大の魅力です。ベーシックだけど洗練され、微差のニュアンスが光る新しい“自分らしさ”に出会えるこのコレクション。今回は、質感別にそれぞれの魅力を紐解いていきます。

ベーシックで計算された美しさ。「マットカラー」全16色

光で仕上げる“清潔感と透明感”。「パールカラー」全16色

目元を主役に。“遊び心”全開の「スパークルカラー」全16色

じゅわっと透ける“新感覚の抜け感”。「ネイキッドシアー」全8色

肌と一体化するような“影とツヤ”。「クリームカラー」全4色

“推し色”を詰めて楽しむ。専用アイシャドウケースもアップデート

その日のムードで“自分を編集”する楽しさを

プロのメイク現場で重宝される“ノーメイクアップルック”に欠かせないのが、ナチュラルな陰影を仕込むマットな質感。まるで影のように自然に溶け込みながらも、表情に奥行きを与える16色が揃います。▲アディクション ザ シングル アイシャドウ マット 全16色 各¥2,530(税込)上質なメルティ感のあるテクスチャーで、ひと塗りでもしっかり密着。肌なじみのいいニュートラルベージュやモーヴ系、レッドブラウンなど、ベーシックながら微細な色調が秀逸。ノイズを感じさせない計算された“静かな主張”で、骨格を立体的に際立たせてくれます。アイメイクにナチュラルな華やかさをプラスしたい時に活躍するのがパールタイプ。クリームホワイトやヌードベージュなど、肌に溶け込むカラーが光をまとって自然な立体感を演出します。▲アディクション ザ シングル アイシャドウ パール 全16色 各¥2,530(税込)薄膜のようにフィットし、粉飛びしにくく持ちも◎。シアーで上品な輝きが、オフィスからデートまでどんなシーンにも対応できる万能カラー揃いです。アイホール全体に広げてベースとして、または目尻や涙袋に部分使いしてもこなれ感が生まれます。イベントや特別な日、気分を上げたい日にぴったりなのがスパークルタイプ。きらめきの粒感とクリアなベースが特徴で、重ねても濁らず美しさが続きます。▲アディクション ザ シングル アイシャドウ スパークル 全16色 各¥2,530(税抜)ゴールド、ベビーピンク、ターコイズなど、多彩な輝きはまるでジュエリーのよう。ベースカラーなしでも華やかに仕上がるので、アイメイクの“抜け感”や“抜群の映え”を簡単に叶えてくれます。まぶたにのせるだけで一気に旬顔に。素肌を透かすようなシアーな質感が魅力のネイキッドシアーは、今季特に注目すべき新カテゴリー。ファンデーションのように色ではなく“質感”でまぶたを整え、ニュアンスを重ねる新発想のアイシャドウです。▲アディクション ザ シングル アイシャドウ ネイキッドシアー 全8色 各¥2,530(税込)ミルキーグリーンやペールブルーなど、これまでにない抜け感カラーが揃い、レイヤードのベースとしても優秀。目元にナチュラルな奥行きや光を加えることで、ゼロ距離でも魅力的なまなざしに導いてくれます。ヨレにくく、しっとりと密着するクリームタイプは、目元の骨格に影やツヤを仕込むのに最適。淡いピンクベージュやモカブラウンなど、肌に自然に溶け込むウォームトーンの4色が揃います。▲アディクション ザ シングル アイシャドウ クリーム 全4色 各¥2,530(税込)ハイライトとしても使えるカラーから、スモーキーな陰影をプラスできるカラーまで、アイベースにもポイントにも使える汎用性の高さが魅力。ひと塗りで“メイクしてないようでしている”絶妙な美しさを宿すことができます。今回の新作「EDIT YOUR MOOD」シリーズでは、アイシャドウパレットを自由にカスタムできる専用ケースもリニューアル。1色用・2色用・4色用・6色用の4サイズ展開で、自分の「推し色」や「なりたいムード」に合わせて組み合わせる楽しさが倍増しています。▲アディクション ケース 機 440(税込)、アディクション ケース 供 550(税込)、アディクション ケース 検 990(税込)、アディクション アイシャドウブラシ ¥660(税込)、アディクション アイシャドウチップ ¥550(税込)ケースデザインはシンプルかつモダンで、マグネット式の仕様で中身の入れ替えもスムーズ。好きなカラーをセットすれば、“自分だけのパレット”として持ち歩けるのもうれしいポイントです。その日の予定やファッション、気分に応じて持ち運びケースを使い分けたり、旅行用にミニマルな2色パレットを作ったり…メイクの幅だけでなく、ライフスタイルにも寄り添う仕様になっています。ADDICTIONの新作アイシャドウは、単なるメイクアイテムではなく、自分を表現するツール。服を選ぶように、その日の気分や予定、なりたいイメージに合わせて色や質感を自由に組み合わせられるのが最大の魅力です。ベーシックだけど洒落て見える、地味じゃないけど派手すぎない。そんな“ちょうどいい”アイメイクが、60色というバリエーションの中からきっと見つかるはず。新しい“自分の定番”を見つけに、ADDICTIONのカウンターへ足を運んでみてくださいね。<text:Hiromi Anzai 問: ADDICTION BEAUTY 0120-586-683>