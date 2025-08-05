５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３４．２９ポイント（０．９６％）高の３６１７．６０ポイントと続伸している。約３年７カ月ぶりの高値水準を切り上げた。

前日の好地合いを継ぐ流れ。中国景況感悪化を背景に、当局が追加の景気支援に動くとの見方が強まる状況だ。また、中国の長期国債利回りが低水準で推移する中、配当利回りの高さも注目されている。当局は昨年末、中央企業（中央政府直属の国有企業）傘下企業の価値向上に向け、現金配当引き上げなど、時価総額管理の強化を要求。銀行を始め、大型企業の配当性向は高まっている。（亜州リサーチ編集部）

金融株が主導し、ほぼ全業種が上昇。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が４．７％高、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．３％高、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．６％高、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．３％高、信達証券（６０１０５９／ＳＨ）が６．０％高、中国銀河証券（６０１８８１／ＳＨ）が２．５％高と上げが目立っている。

自動車株も高い。上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が３．２％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．１％、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が２．８％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が２．５％ずつ上昇した。

不動産株もしっかり。光明地産（６００７０８／ＳＨ）が２．３％高、京能置業（６００７９１／ＳＨ）が２．２％高、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）と中華企業（６００６７５／ＳＨ）がそろって１．７％高で引けた。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２９ポイント（０．４８％）高の２６８．３３ポイント、深センＢ株指数が７．２７ポイント（０．５６％）高の１２９９．３１ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）