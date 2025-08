timeleszが6〜7日、神奈川・横浜アリーナで「We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM」としたツアーの横浜公演を開催する。主なオリコン記録をまとめた。記録は2025年8月4日付現在。【1】最新アルバム『FAM』記録8人体制初のアルバム『FAM』(2025年6月11日発売)・「オリコン週間アルバムランキング」(2025年6月23日付)自己最高初週売上61.9万枚で初登場1位を獲得

・「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上50万枚超えSnow Man『THE BEST 2020 - 2025』に続き、今年度2作目【※】で自身初の達成・累積売上65.9万枚(2025年8月4日付現在)【2】デジタルランキング記録●オーディション最終6次審査課題曲「Rock this Party」(2025年2月28日配信開始)・「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」(2025年3月10日付)自身初のデジタルシングル1位獲得・累積DL数5.1万DL(51,342DL) (2025年8月4日付現在)●「Hello! We're timelesz」(2025年2月28日配信開始)・「オリコン週間デジタルアルバムランキング」(2025年3月10日付)自身初のデジタルアルバム1位獲得・累積DL数1.1万DL(10,573DL)(2025年8月4日付現在)●2025年3月10日付で「オリコン週間デジタルランキング」2冠を達成【※】今年度は2024年12月23日付よりスタート■『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode1』日程【千葉】ららアリーナ東京ベイ 6月28日・29日(原嘉孝の出演なし)【愛知】Aichi Sky EXPO Aホール 7月5日・6日(寺西拓人の出演なし)【福岡】マリンメッセ福岡A館 7月12日・13日(12日のみ寺西拓人の出演なし)【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 7月19日・20日(19日のみ寺西拓人の出演なし)【大阪】大阪城ホール 7月29日・30日(30日のみ寺西拓人の出演なし)【神奈川】横浜アリーナ 8月6日・7日【宮城】セキスイハイムアイスアリーナ 8月16日・17日【静岡】エコパアリーナ 8月23日・24日