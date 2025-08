【Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver.-】 8月第2週より順次展開予定

フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver.-」を8月第2週より全国のアミューズメント施設で順次展開する。

本製品は、“ファンと共に走るレーシングチーム”をコンセプトに掲げるモータースポーツプロジェクト「初音ミクGTプロジェクト」より、イラストレーターのモグモ氏が描いた「レーシングミク2024」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT」で立体化したもの。

日焼けした健康的な肌やはじけるような表情を忠実に再現しており、公式イラストそのままの夏らしい初音ミクを手元で楽しむことができる。

また同社では、イラストレーターの望月けい氏が描いた「レーシングミク 2025」のプライズフィギュアの制作が決定。詳細情報は「フリュープライズ公式」のXアカウントにて今後公開予定となっている。

「Trio-Try-iT Figure -レーシングミク2024 Summer Holiday Ver.-」

種類:全1種 サイズ:約225mm

「レーシングミク 2025」のプライズフィギュア化も決定

(C) モグモ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト