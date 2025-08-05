Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

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静岡県内では8月5日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者10人、未成年者3人を含む男女計20人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、18人は軽症だということです。