ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者3人を含む男女20人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者3人を含む男女20人を救急搬送…うち2人が中等症18人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者3人を含む男女20人を救急搬送…うち2人が中等症18人は軽症（静岡） 2025年8月5日 17時20分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月5日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者10人、未成年者3人を含む男女計20人が救急搬送されました。このうち2人が中等症、18人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者17人 未成年者1人を含む男女27人を救急搬送…うち1人が重症6人が中等症 20人は軽症（静岡） 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 思いやり, 長野, 金属加工, リハビリ, ホテル, 大船, イベント, 工場, 老人ホーム