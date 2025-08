2児の母でモデルの押切もえ(45)が4日、自身のインスタグラムを更新。リゾート感漂う屋内プールでの水着姿を披露し、ファンから「もえさん美しい」「綺麗すぎる」「本当にスタイルが良き」との声を集め反響を呼んでいる。押切は「Keep the fun going in August! 8月も楽しもう」とつづり、肩を出したフリル付きのスイムウェアを身にまといプールへと歩くバックショット、浴衣姿の子どもたちがハグするほほ笑ましいショットを公開。写真からは、夏を満喫する様子が伝わってくる。水着ショットは、引き締まった背中や美脚が印象的な1枚となっており、コメント欄には「わー!後ろ姿も綺麗」「ナイス水着」「もえさんお似合いです」など、美スタイルを称賛する声が数多く寄せられている。押切は2016年11月、プロ野球選手の涌井秀章投手(39/現中日ドラゴンズ所属)と結婚。2018年3月に長男(7)、2021年7月に長女(4)が誕生している。