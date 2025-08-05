日清食品ブロックリーグ、名古屋D U18や琉球U18などB育成から4チームが参戦

日本バスケットボール協会は8月5日、「U18日清食品ブロックリーグ2025」全出場チームが決定したことを発表した。

今大会より他地域との公式戦機会および拮抗する試合の実現を図るため、従来の9ブロック制から8グループ制へ改編。男子では高校チームに加え、千葉ジェッツU18、サンロッカーズ渋谷U18、名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18、琉球ゴールデンキングスU18がBリーグのU18チームを代表して出場する。

また、2026年3月には「U18日清食品トップリーグ参入プレーオフ（仮称）」を開催予定。各グループ優勝8チームが「U18日清食品トップリーグ2025」の5位から8位までのチームと次回大会のトップリーグ出場権をかけてトーナメント戦を行う。

ブロックリーグのグループ分けは以下のとおり。

■「U18日清食品ブロックリーグ2025」グループ



●A



・男子



八戸工業大学第一高校（青森県）



県立盛岡工業高校（岩手県）



東北学院高校（宮城県）



県立能代科学技術高校（秋田県）



県立山形中央高校（山形県）



県立福島商業高校（福島県）



習志野市立習志野高校（千葉県）



北陸学院高校（石川県）

・女子



柴田学園大学附属柴田学園高校（青森県）



一関学院高校（岩手県）



聖和学園高校（宮城県）



県立湯沢翔北高校（秋田県）



県立山形中央高校（山形県）



県立光南高校（福島県）



県立幕張総合高校（千葉県）



東京成徳大学高校（東京都）

●B



・男子



文星芸術大学附属高校（栃木県）



埼玉栄高校（埼玉県）



千葉ジェッツU18（千葉県）



サンロッカーズ渋谷U18（東京都）



湘南工科大学附属高校（神奈川県）



県立日川高校（山梨県）



駒澤大学附属苫小牧高校（北海道）



名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18（愛知県）

・女子



土浦日本大学高校（茨城県）



埼玉栄高校（埼玉県）



船橋市立船橋高校（千葉県）



八雲学園高校（東京都）



星槎国際高校湘南（神奈川県）



日本航空高校（山梨県）



札幌山の手高校（北海道）



鵬学園高校（石川県）

●C



・男子



東海大学付属諏訪高校（長野県）



開志国際高校（新潟県）



県立富山商業高校（富山県）



金沢市立工業高校（石川県）



北陸高校（福井県）



桐生第一高校（群馬県）



正智深谷高校（埼玉県）



八戸学院光星高校（青森県）

・女子



東海大学付属諏訪高校（長野県）



開志国際高校（新潟県）



龍谷富山高校（富山県）



日本航空高校 石川（石川県）



福井工業大学附属福井高校（福井県）



県立高崎商業高校（群馬県）



昌平高校（埼玉県）



星城高校（愛知県）

●D



・男子



富田高校（岐阜県）



藤枝明誠高校（静岡県）



桜丘高校（愛知県）



四日市メリノール学院高校（三重県）



つくば秀英高校（茨城県）



國學院大學久我山高校（東京都）



東海大学付属相模高校（神奈川県）



山梨学院高校（山梨県）

・女子



県立岐阜商業高校（岐阜県）



浜松開誠館高校（静岡県）



安城学園高校（愛知県）



四日市メリノール学院高校（三重県）



矢板中央高校（栃木県）



八王子学園八王子高校（東京都）



鵠沼高校（神奈川県）



盛岡白百合学園高校（岩手県）

●E



・男子



光泉カトリック高校（滋賀県）



洛南高校（京都府）



近畿大学附属高校（大阪府）



育英高校（兵庫県）



奈良育英高校（奈良県）



初芝橋本高校（和歌山県）



中部大学第一高校（愛知県）



明徳義塾高校（高知県）

・女子



近江兄弟社高校（滋賀県）



京都両洋高校（京都府）



樟蔭高校（大阪府）



尼崎市立尼崎高校（兵庫県）



奈良文化高校（奈良県）



和歌山信愛高校（和歌山県）



名古屋経済大学高蔵高校（愛知県）



鳥取城北高校（鳥取県）

●F



・男子



県立米子東高校（鳥取県）



県立松江東高校（島根県）



岡山商科大学附属高校（岡山県）



県立広島皆実高校（広島県）



県立宇部工業高校（山口県）



九州学院高校（熊本県）



県立宗像高校（福岡県）



京都精華学園高校（京都府）

・女子



倉吉北高校（鳥取県）



松徳学院高校（島根県）



倉敷翠松高校（岡山県）



比治山女子高校（広島県）



誠英高校（山口県）



県立小林高校（宮崎県）



福岡大学附属若葉高校（福岡県）



三田松聖高校（兵庫県）

●G



・男子



県立城東高校（徳島県）



尽誠学園高校（香川県）



新田高校（愛媛県）



高知中央高校（高知県）



白樺学園高校（北海道）



柳ヶ浦高校（大分県）



報徳学園高校（兵庫県）



県立沖縄水産高校（沖縄県）

・女子



県立富岡東高校（徳島県）



英明高校（香川県）



聖カタリナ学園高校（愛媛県）



明徳義塾高校（高知県）



酪農学園大学附属とわの森三愛高校（北海道）



県立長崎西高校（長崎県）



神戸龍谷高校（兵庫県）



東海大学付属福岡高校（福岡県）

●H



・男子



東福岡高校（福岡県）



県立佐賀北高校（佐賀県）



瓊浦高校（長崎県）



県立宮崎工業高校（宮崎県）



県立川内高校（鹿児島県）



琉球ゴールデンキングスU18（沖縄県）



阪南大学高校（大阪府）



米子松蔭高校（鳥取県）

・女子



筑紫女学園高校（福岡県）



県立佐賀北高校（佐賀県）



県立熊本商業高校（熊本県）



明豊高校（大分県）



鹿児島高校（鹿児島県）



県立石川高校（沖縄県）



大阪薫英女学院高校（大阪府）



高知中央高校（高知県）