ビアガーデンなど夏を満喫！淡路島タコステ「第4回 淡路島岩屋夏まつり」

「淡路島タコステ」では、2025年8月22日(金)・23日(土)の2日間にわたり、「第4回 淡路島岩屋夏まつり」を開催します。

淡路島タコステ「第4回 淡路島岩屋夏まつり」

日程 :2025年8月22日(金)・23日(土)

時間 :各日17:00〜21:00

会場 :淡路島タコステ(兵庫県淡路市岩屋1414-27)

入場料 :無料

主催 :淡路島岩屋夏まつり実行委員会

2025年も明石海峡を背景に、打上げ花火200発、キッチンカー10台出店、歌や踊りのステージイベント、縁日&キッズ模擬店、さらに豪華景品が当たるビンゴ大会など、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさん。

淡路島の夏の風物詩として、地域住民・観光客に注目を集める恒例イベントです。

■22日(金)のイベント

・キッチンカー&夏にぴったりの屋台グルメ、ビアガーデン〈17:00〜〉

・いわやいろいろ体験隊〈17:00〜〉

輪投げ、射的などの模擬店で夏祭り気分を満喫!

・D-NEXTWAY DANCEステージ〈18:00〉

・南中ソーラン節〈18:30〉

・ChizuRu&村上二郎〈19:30〉

・ビンゴ大会〈20:00〜〉

誰でも参加OK!豪華景品が当たるチャンス!

■23日(土)のイベント

・淡路島岩屋漁業協同組合の朝市開催〈10:00〜〉

普段はお目にかかれない岩屋ならではの旬の味覚や名産品を購入できます

・岩屋商店街ストリートライブ〈14:00〜16:00〉

よさこい踊りで岩屋の町を盛り上げます!

・キッチンカー&夏にぴったりの屋台グルメ、ビアガーデン〈17:00〜〉

・鱧の湯引きふるまい〈17:20〜 先着300名〉

鱧のさばき実演&ふるまい。

プロの技が見られる貴重な機会!

・よさこい踊り、阿波踊り、岩屋盆踊り〈18:00〜〉

夏まつり恒例の大人気企画!

・打上げ花火 200発〈23日 20:40〜〉

明石海峡の夜空に大輪の花が咲く!

■アクセス

会場付近には専用駐車場がございません。

お車でお越しの方は「道の駅あわじ」に駐車の上、16時からの無料シャトルバスを利用ください。

