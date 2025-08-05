¡ÈÆÉ½ñ²È¡ÉÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ö7·î¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤¿¤Á¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¤Ã¡×¡Ö¸«½¬¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡Ê58¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7·î¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡BS¥Æ¥ìÅì¡Ö¤¢¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ÇMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö7·î¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤¿¤Á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÈô¹Ôµ¡¤È¿·´´Àþ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÄ«°æ¥ê¥ç¥¦¥Õ¥§¥¹&Ã«Àî¥Õ¥§¥¹¡¡°ìµ¤ÆÉ¤ß¤ÎÍÙ¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¡¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ð¥ä¥¬¡ª¥Ð¥ê¥ä¥Ð¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Í¥¤ì¤¿¿äÍý¾®Àâ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥À¥¬¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²¦Ã«¾½»á¡Ö¥Ð¥Ð¥ä¥¬¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÇØÉ½»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏËè·î¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡¼¡¡¤¹¤´¡¼¤¤¤Ã¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö»þ´Ö¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Í¤Ð¡ª¾Ð¡×¡ÖÏ·´ã¤À¤±¤É¸«½¬¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢º£¸åÁª¤ÖËÜ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£