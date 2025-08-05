TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¯ÉÜ¤Ï¹âÆ­¤¹¤ë¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÎÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ø¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ

ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÎáÏÂ9Ç¯ÅÙ¤Î¿åÅÄÀ¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥³¥á¤òºî¤ë¤Ê¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇÀ¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢Áý»º¤ËÁ°¸þ¤­¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»Ù±ç¤ËÅ¾´¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤«¤éÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤ÎÍ×°ø¤ÈÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Î±Æ¶Á¤ä¶¡µëÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÀ¸»ºÎÌ¤¬Â­¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÊýË¡¤Ê¤É¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÀ¸»ºÎÌ¤ËÉÔÂ­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¡¢¢§Áý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¡¢¢§Í¢½Ð¤ÎÈ´ËÜÅª³ÈÂç¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£